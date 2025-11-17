'Saint Parrott', el héroe nacional de Irlanda que asaltó al Barça de Ansu, Mingueza y Nico

Parecía imposible que la selección irlandesa mantuviera las esperanzas de estar en el próximo Mundial. Los chicos de Heimir Hallgrímsson arrancaban la semana con la obligación de ganar a Portugal y Hungría para seguir soñando con la repesca.

Y vaya si lo han hecho. Sacaron de quicio a Cristiano Ronaldo y ayer culminaron una remontada épica en el último suspiro en Budapest. En ambos partidos hubo un mismo héroe: Troy Parrott, autor de cinco goles en dos noches mágicas.

El delantero marcó los dos goles ante Portugal, una de las mejores selecciones del mundo, pero no le pareció suficiente. Ayer firmó tres más para su selección, con goles en el 80 y el 96 para darle la vuelta a un 2-1 en contra en los últimos diez minutos y completar esta fábula irlandesa.

Después del partido no pudo contener las lágrimas: "Es la primera vez que lloro en años. En serio que no puedo creerlo". "Por eso nos encanta el fútbol, porque pueden pasar cosas como esta... Amo mi tierra, mi familia está aquí, esto significa muchísimo para mí", declaró emocionado el héroe de todo un país.

Irlanda marca su tercer gol en el añadido ante Hungría / Associated Press/LaPresse / LAP

El sustituto fallido de Kane

El camino de Troy Parrott hacia la élite no ha sido fácil. Ha tenido que esperar mucho tiempo para vivir, por fin, la primera gran noche de su carrera y acaparar todos los focos. Nacido en Dublín el 4 de febrero de 2002 (23 años), llegó a las inferiores del Tottenham procedente del Belvedere FC en 2017 y pronto despuntó con los 'Spurs', con registros notables que le valieron su debut con el primer equipo a los 17 años de la mano de José Mourinho. Destacó en especial en la Youth League, donde promediaba un gol por partido, e incluso tumbó marcándole al Barça de Ansu Fati, Nico y Mingueza, entre otros.

Llegó a ser considerado el futuro relevo de Kane por su potencial. Como en la mayoría de los jóvenes talentos, recurrieron a la cesión para ganar minutos y experiencia. Sin embargo, su progresión se estancó por las lesiones y la irregularidad. Pasó cinco años encadenando préstamos: Milwall, Ipswich, MK Dons y Preston North End. En agosto de 2023 se marchó al Excelsior neerlandés, donde recuperó su olfato goleador con 17 tantos en la temporada.

Ese renacer le hizo sentir que era el momento de dar un paso adelante en su carrera. Ante la falta de oportunidades en Londres, decidió quedarse en Países Bajos, país donde volvió a brillar, y fichó por el AZ Alkmaar a cambio de 8 millones de euros. Desde entonces no ha parado de impresionar: 20 goles la temporada pasada y esta ya lleva 13 en 14 partidos, cifras espectaculares para un jugador que sigue siendo muy joven.

La euforia de los jugadores de Irlanda / Associated Press/LaPresse / LAP

Parrott también pasó por todas las categorías inferiores de Irlanda hasta debutar con la absoluta en 2019 ante Nueva Zelanda, convirtiéndose en el debutante más joven desde Roobie Keane en 1998. Ayer hizo historia al convertirse en el primer jugador irlandés en anotar un 'hat-trick' fuera de casa y asegurar el play-off de acceso al Mundial. Si lo superan, Irlanda volverá a una Copa del Mundo por primera vez desde 2002.

Su camino, lleno de altibajos y momentos duros, explican las lágrimas del joven héroe, que anoche hizo vibrar a todo un país con un partido que, pase lo que pase, ya es historia.