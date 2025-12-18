Serie A
La saga Ibrahimovic continúa: el hijo de Zlatan firma contrato con el Milan
El joven centrocampista, de solo 17 años, acaba de firmar su primer contrato como profesional en el mismo club en el que militó su padre
La saga Ibrahimovic continúa bien vigente en Italia. Apenas unos pocos cursos después de que el incombustible Zlatan se retirara como futbolista profesional, su hijo Vincent, de tan solo 17 años, ha seguido la senda de su padre para firmar si primer contrato como profesional.
"El AC Milan anuncia que Vincent Zlatan Seger Ibrahimović ha firmado su primer contrato profesional. El centrocampista, nacido en 2008, formará parte del Proyecto Milan Futuro, una iniciativa dedicada al crecimiento y desarrollo de jóvenes talentos", informó el club en un comunicado.
Tres Ibra con historia 'rossonera'
El menor de los dos hijos del futbolista sueco se ha convertido en nuevo futbolista del Milan, el mismo club donde su progenitor colgó las botas en 2023. Es también el mismo donde su hermano mayor, Maximiliano, de 19 años, milita en categorías juveniles y donde firmó también como profesional en 2024.
Zlatan jugó un total de cinco temporadas en el Milan, en dos etapas distintas de 2010 a 2012 y de 2020 a 2023. En total disputó 163 partidos y fue parte importante en los Scudetto conseguidos por el club lombardo en 2011 y 2012.
Vincent, por su parte, ya jugaba ya jugaba en las categorías inferiores Milan desde 2022.
