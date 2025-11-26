La saga Gudjohnsen continúa: ADN culé y vikingo que pisa fuerte en Europa

El apellido Gudjohnsen siempre despertará una sonrisa en el aficionado del Barcelona. Eidur, que estuvo en el Camp Nou entre 2006 y 2009, se lo ganó a pulso con entrega, profesionalidad y goles importantes en un vestuario plagado de estrellas. El islandés fue ese actor secundario tan importante en equipos que hacen historia y formó parte del Barça que levantó la Champions de 2009 en Roma.

Eidur sintió el fútbol desde pequeño. Su padre, Árnor Gudjohnsen, fue futbolista profesional en países como Bélgica, Holanda y Suecia, y una leyenda de la selección islandesa, donde participó en más de 70 partidos. Juntos protagonizaron una imagen que es historia del deporte rey: el 24 de abril de 1996, Eidur debutó con la selección sustituyendo a su propio padre. Puro legado futbolístico.

Eidru Gudjohnsen, durante la Eurocopa de 2016 con Islandia / EFE

Antes de vestir la camiseta azulgrana, Eidur ya había brillado en clubes como el Chelsea o el Mónaco. Tras su etapa en el Barça, siguió expandiendo su legado como capitán de la selección islandesa, liderando a Islandia en un momento único: la Eurocopa 2016, aquella en la que los 'Vikingos' eliminaron a Inglaterra y alcanzaron los cuartos de final. Un hito que marcó al país y que inspiró a toda una generación… incluida la suya.

Un linaje único en el fútbol europeo

El apellido Gudjohnsen sigue celebrando goles por Europa. Lo llevan en el ADN. Sus tres hijos, también portentosos delanteros centro, han pisado la selección y, especialmente dos de ellos, los más pequeños, están llamados a liderar el ataque, como mínimo, durante el próximo lustro.

Sveinn Gudjohnsen, el mayor (27 años), juega en Noruega. Nacido en Reikiavik, hizo parte de su formación en el fútbol base del Barça y en el Gavà, antes de empezar a jugar en su Islandia natal. Ya suma más de 20 partidos con la selección absoluta y dos 'dianas'.

Sveinn Gudjohnsen, delantero del Sarpsborg 08 / Sarpsborg

Andri Gudjohnsen, el mediano (23 años), es una de las grandes esperanzas de Islandia. Nacido en Inglaterra cuando Eidur jugaba en el Chelsea, pasó por la escuela culé, el fútbol base del Espanyol y el del Real Madrid. Ahora brilla en la Championship inglesa con el Blackburn Rovers: 11 partidos, 4 goles y una progresión que invita al optimismo.

Andri Gudjohnsen, delantero del Blackburn Rovers / Blackburn

Su carrera ha subido escalón tras escalón: de la cantera del Madrid al Norrköping sueco, cesión al Lyngby danés, venta al Gent por casi 3 millones de euros… y salto a Inglaterra por 2,2 millones. Todo, antes de cumplir 24. Con Islandia ya suma casi 40 internacionalidades y 10 goles desde su debut en 2021. Palabras mayores.

Daníel Gudjohnsen, el pequeño (19 años), ya lo acompaña en la punta de ataque del combinado nacional. También formado en Barça y Madrid, pertenece al primer equipo del Malmö desde abril de 2023. Ha debutado con la absoluta islandesa -cinco partidos— y en Suecia no ocultan que esperan que sea uno de los grandes talentos del norte de Europa en los próximos años.

Daníel Gudjohnsen celebra un gol con el Malmö / Instagram

La saga Gudjohnsen no solo continúa: está explotando. Tres generaciones, tres estilos, tres caminos que nacen desde el mismo punto: una familia que respira fútbol. Eidur dejó huella en el Barça; sus hijos quieren hacerlo en Europa. Y quién sabe si, algún día, también en el Camp Nou.