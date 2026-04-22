El Al-Sadd de Mancini, a punto de perder una liga que ya habían celebrado

El Al-Sadd SC, el equipo de Roberto Mancini, podría perder el trofeo liguero catarí tras haberlo ganado matemáticamente. Un hecho insólito que pasaría a la historia de los libros del fútbol moderno si el Al-Shamal SC consigue vencer al equipo del técnico italiano en la última jornada de la campaña 25/26.

Tras la derrota por 0-2 del Al-Shamal, segundo clasificado de la Qatar Stars League, ante el Qatar SC, la liga era definitivamente del Al-Sadd, ya que conseguía una ventaja de 5 puntos respecto al Al-Shamal a falta de una jornada liguera. Tanto el club como Mancini celebraron a través de redes el título, pero la ilusión no duró mucho...

La Comisión Disciplinaria de la Federación de Fútbol de Qatar dio por ganado el partido a Al-Shamal (3-0) hace unos días. El motivo ha sido por alineación indebida del Qatar SC, que, aun habiendo ganado, cometió un error tras la expulsión de Ali Saodi justo antes del descanso.

Con 10 futbolistas sobre el terreno de juego, el Qatar SC decidió sustituir al catarí Ahmed Al-Rawi para dar entrada al argentino Franco Russo, un cambio a priori normal que acabó cambiando el resultado del encuentro en los despachos. La sustitución infringió el artículo 15/Primero/2 del Reglamento sobre el Estatuto de los Jugadores; esta norma refleja que, si un jugador extranjero es expulsado con seis jugadores extranjeros en el campo, los equipos no pueden sustituir a ninguno de los cinco jugadores cataríes por otro profesional extranjero, sino que deben completar el encuentro con cinco jugadores extranjeros en el verde.

La rectificación tras el partido ha supuesto una vida extra para el equipo en donde militan los excanteranos 'blaugranas' Pau Prim y Álex Collado en la lucha por el título liguero, a la vez que posibilita la pérdida del título para Al-Sadd. La victoria sustentada en el reglamento significa que el ganador del último partido de la temporada 25/26 entre Al-Shamal (40 ptos.) y Al-Sadd (42 ptos.) será quien levante el trofeo de la Qatar Stars League.

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El duro golpe moral que ha supuesto celebrar la victoria liguera antes de tiempo puede suponer la sentencia para el equipo de Mancini, que recibirá a un Al-Shamal motivado por conquistar el título en su segunda oportunidad por llevarse la liga catarí.