Ryan Giggs revela que Guardiola quiso al Rashford del United para el Manchester City

Carlos Tévez, Denis Law, Peter Schmeichel... son algunos de los jugadores que han jugado tanto en el Manchester City como en el Manchester United. Esta lista podría haber tenido un nuevo miembro, el cual ha sido considerado durante mucho tiempo como el jugador estrella de los 'Red Devils', y a quien Guardiola quiso fichar para los 'Citizens'.

Esta es la información que ha revelado la leyenda del United Ryan Giggs en el podcast 'Rio Ferdinand Presents'. El centrocampista galés ha explicado la confesión que el técnico catalán hizo en una comida en la que también estaban presentes Sir Alex Ferguson y sus amigos.

Giggs se sentó al lado del entrenador del City, y decidió preguntarle qué jugador le gustaba del United, a lo que Pep le respondió: "¿Quién crees?". El centrocampista dijo De Gea y Luke Shaw, pero Guardiola dijo: "No, el mejor jugador del United, Marcus Rashford. Me lo llevaría mañana".

Marcus Rashford, tras el tanto ante el Manchester City / @MarcusRashford

El delantero no solo nunca llegó a jugar en el City, sino que sigue siendo propiedad del Manchester United tras haber sido cedido al Aston Villa en 2025 y al Barça durante la temporada pasada. Giggs no declaró nada más, por lo que no se sabe si esto quedó simplemente en un deseo o el interés se transformó en una oferta en algún momento durante la etapa de Guardiola.

Giggs intentó convencer a Elliot Anderson para irse al United

En este podcast, Giggs también reveló que intentó convencer a uno de los grandes fichajes de Maresca esta temporada, Elliot Anderson, para fichar por el United mientras jugaban a golf: "Lo acribillé. No supo cómo reaccionar de primeras, luego se relajó un poco. Durante los primeros cuatro o cinco hoyos, nos íbamos cruzando, y al final me dijo: 'Déjame en paz, ¿puedes dejarme jugar al golf?". Claramente, Giggs no convenció a Anderson, el segundo fichaje más caro de la historia del Manchester City.