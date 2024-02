Rusia 'salva' a Promes de la cárcel

Pese a estar condenado a seis años de cárcel por traficar con 1.600 kilos de cocaína, el futbolista del Spartak de Moscú, Quincy Promes, se siente lejos de la cárcel. La inexistente relación de Rusia con la Unión Europea bloquea la extradición sine die y tiene el apoyode leyendas vinculadas al Spartak de Moscú, el club en el que juega.

El futbolista neerlandés ha marcado cinco goles en menos de diez días: un doblete ante el Kairat el pasado 14 de febrero y un 'hat-trick' el pasado miércoles ante el Astaná en un amistoso, celebrando el tercer tanto con un baile.

El hecho de jugar en un equipo ruso podría alejarlo de la cárcel, y el futbolista lo sabe. Las inexistentes relaciones entre Rusia y la Unión Europea han bloqueado las extradiciones sine die y tiene el apoyo de varias voces vinculadas al club.

"LOS RUSOS NO ABANDONAMOS A LOS NUESTROS..."

Lejos de quedarse solo, el Spartak no tiene en mente mandarlo a su país. Es más, muchos consideran que deben ampliar su contrato, que expira este verano. “Promes es el mejor del Spartak y habría que firmarle otro contrato nuevo. Mientras más largo, mejor. Está en muy buena forma, sabe jugar y tiene muchas ganas. Lo judicial no le ha afectado”, decía el exfutbolista Valery Gladilin, que además fue diputado en el Parlamento de Rusia.

“Quincy quiere demostrarnos a todos que el fútbol ruso y el Spartak lo necesitan. Tiene dos opciones: rendirse y llorar o mostrarnos que hará todo lo posible para permanecer en el Spartak el mayor tiempo posible”, aseguró el exseleccionador Boris Ignatiev.

Por su parte, Yegor Titov, leyenda del club y de la selección rusa, declaró que “los rusos no abandonamos a los nuestros cuando están en problemas. Estoy seguro de que nadie lo extraditará. Ahora no tenemos competición europea y no creo que eso vaya a cambiar. Por lo tanto, en mi opinión, Promes puede seguir jugando en el Spartak mucho tiempo”, opinó.

LÍOS EN SEVILLA

En Sevilla pudieron comprobar de qué pasta está hecho. El cuadro andaluz pagó 21 millones de euros al Spartak en 2018 para hacerse con sus servicios. Jugó 49 partidos con el Sevilla, marcando tres goles y repartiendo nueve asistencias, y se le recuerda más por sus líos fuera del terreno de juego que por su aportación dentro de él.

Quincy Promes, en un partido con el Sevilla / Agencias

En su historial en España se cuentan altercados en discotecas así como gestos más que curiosos, como el de regalar Iphones a los aficionados sevillistas. Consiguieron deshacerse de él en 2019, vendiéndole al Ajax el verano siguiente por 15,7 'kilos'. En Ámsterdam, tras comprobar que no mejoraba su actitud, lo mandaron de vuelta a Rusia. Había sido condenado a 18 meses de cárcel por apuñalar a un familiar durante una fiesta.