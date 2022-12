Rusia anunciará la próxima semana si abandona la UEFA y se une a Asia

Según ha informado el presidente de la Unión de Fútbol de Rusia, Alexandr Diukov La decisión pasa por mantener con vida las posibilidades de disputar la eliminatoria asiática de cara al Mundial de 2026

Hace justo diez meses el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una intervención militar en Ucrania. La invasión comportó un desajuste considerable del sistema internacional y una crisis geopolítica sin precedentes en el siglo XXI. La lluvia de sanciones a la Federación Rusa por parte de diferentes países y organismos globales fueron el inicio de una serie de castigos hacia el país agresor. En el ámbito futbolístico, la FIFA y la UEFA excluyeron a la Unión de Fútbol de Rusia (UFR) de sus competiciones.

A un día de que se cumplan diez meses del inicio del conflicto bélico, el presidente de la UFR, Alexandr Diukov, le ha puesto fecha a la decisión de si cambiar Europa - la UEFA - por Asia, y unirse así a la Confederación Asiática. "No vemos la luz al final del túnel. En estos momentos, la AFC está dispuesta a aceptarnos en su seno. Ahora nadie está dispuesta a darnos una garantía por escrito, pero están dispuestos a estudiar nuestra solicitud. La posibilidad de que nos acepten es más que alta", expresó el dirigente.

Hace unas semanas, se comenzó a valorar en el país la posibilidad de hacer un cambio de confederación. La idea pasaba por volver a permitir a sus clubes y selecciones competir de manera internacional. El último partido oficial que disputó la selección absoluta de Rusia fue ya hace un año contra Croacia (derrota por 1-0 en Split, que condenó al equipo a disputar una repesca mundialista que nunca jugó). "El ingreso en la AFC permitirá a nuestras selecciones y clubes regresar a los torneos oficiales. La decisión es complicada y controvertida", reconoció Diukov.

EN LA MIRA EL MUNDIAL DEL 2026

El dirigente del fútbol ruso explicó que la decisión debe tomarse antes de que acabe el año, para así mantener con vida la posibilidad de que Rusia dispute las eliminatorias asiáticas de cara a la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. "El retraso de unos días en tomar esta decisión conduciría a que el fútbol nacional pueda perder cuatro años", añadió el presidente de la UFR.

No obstante, y a pesar de que Diukov afirmó que "la gran mayoría de los clubes rusos están dispuestos a aceptar el cambio" (que los mandaría a jugar la Champions asiática en lugar de las competiciones europeas), hay cierto temor ante las consecuencias de la 'mudanza a Asia'. Viacheslav Koloskov, presidente honorario de la asociación de fútbol del país, no lo ve tan claro y advirtió que el cambio "conlleva grandes riesgos", además de recordar que "no es seguro que la AFC permita automáticamente a Rusia participar en la fase de clasificación mundialista". Con todo sobre la mesa, el comité ejecutivo del organismo futbolístico ruso se reunirá el próximo martes para "tomar una decisión definitiva" sobre el asunto.