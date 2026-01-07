Fin a los rumores: Neymar se queda en el Santos

Su nombre suele estar siempre asociado a movimientos. Porque la estela de Neymar en Europa resultó tan fuerte y marcada que siempre se sueña con un regreso. Sin embargo, el '10' del Santos seguirá vistiendo el mágico número de Pelé por un año más, tal como lo anunció el propio equipo paulista en sus redes sociales.

Neymar, ante Corinthians / Sebastiao Moreira / EFE

Sus problemas de rodilla y una campaña bastante comprometidos con el descenso tenía en vilo la continuidad de Ney, que también tiene en el horizonte otra meta: seis meses para convencer a Carlo Ancelotti de ser la solución de Brasil para conquistar la Copa del Mundo que no tocan desde 2002. Por ello, el exfutbolista del Barça y PSG decidió prolongar su vínculo con el 'Peixe' por un año más.

Tras una exitosa etapa entre 2009 y 2013, Neymar regresó al Santos al inicio de la temporada 2025 como figura clave en la reconstrucción del club. A pesar de estar mermado físicamente, el capitán lideró al equipo para mantenerse en la categoría con 12 goles y 6 asistencias. Con su decisivo hat-trick ante la Juventude, Ney alcanzó el hito histórico de 150 goles con el club, colocándose a sólo un gol de unirse a la lista de los diez máximos goleadores de la entidad en todos los tiempos.

"SANTOS ES MI LUGAR"

"Estoy muy contento como presidente e hincha del Santos: tener a Neymar, nuestro Príncipe, con nosotros hasta fin de año demuestra que nuestro proyecto de reconstruir el Club y nuestro fútbol avanza con fuerza, respetando los procesos y consolidando la credibilidad. Vamos por buen camino. ¡Así que, sigamos adelante! Hinchas, contamos con ustedes", comentó el presidente de la entidad, Marcelo Teixeira, en declaraciones recogidas por el club.

“2025 fue un año especial y desafiante para mí. Momentos de alegría y superación de obstáculos, que solo pude afrontar gracias a su amor. Un amor intenso, que también siento y trato de demostrar en cada partido con el Manto Sagrado. 2026 ha llegado y el destino no podría ser diferente. Santos es mi lugar. Aquí estoy en casa, seguro y feliz. Y es con ustedes que quiero alcanzar los sueños que me quedan”, celebró el propio Ney tras su renovación.