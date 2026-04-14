El ruinoso negocio de la Juventus: obligado a pagar 45 millones por un suplente

La situación de Lois Openda en la Juventus se ha convertido en uno de los temas más delicados de la planificación deportiva del club 'bianconero'. El delantero belga, actualmente cedido por el RB Leipzig, vive un papel claramente secundario en el conjunto italiano, pero su futuro está prácticamente sellado, ya que la Juventus está obligada a ejecutar su compra definitiva.

Según las condiciones del acuerdo entre ambos clubes, la operación contempla una cesión con opción de compra que se convierte en obligatoria si la Juventus cumple determinados objetivos deportivos durante la temporada. Entre ellos, figuran condiciones clasificatorias prácticamente asumibles para un club de su nivel, como quedar entre los diez primeros en la clasificación de la Serie A, condición que ya ha asegurado matemáticamente el equipo 'bianconero'.

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La operación, cerrada en el último mercado de verano, se estructuró con un pago inicial por la cesión de unos 3,3 millones de euros, y una compra posterior fijada en torno a los 40-45 millones de euros, dependiendo de variables.

Pese a la inversión futura ya comprometida, el rendimiento deportivo de Openda está muy lejos de las expectativas. El atacante belga no ha logrado consolidarse en el once titular y, en muchos encuentros recientes, ha partido desde el banquillo o incluso se ha quedado sin disputar ningún minuto de juego.

Su producción goleadora también ha sido discreta, con cifras muy alejadas de las registradas en su etapa en el RB Leipzig, donde se consolidó como uno de los delanteros más prometedores de Europa. En ese sentido, el delantero belga tan solo ha conseguido ver portería en dos ocasiones en los 36 partidos que ha disputado hasta la fecha.

Los jugadores de la Juventus celebran un tanto / Agencias

El caso de Openda responde a una estrategia habitual en el fútbol moderno con estas operaciones encubiertas como cesiones con obligación de compra diferida. En este caso, la Juventus asumió el compromiso prácticamente desde el momento de la firma, aunque lo haya presentado formalmente como un préstamo con diferentes condiciones.

De hecho, distintos medios italianos apuntan a que el club ya contempla escenarios de futuro en los que el jugador podría ser traspasado tras su compra obligatoria, con el objetivo de recuperar parte de la inversión. Ciertamente, una situación que roza el surrealismo y demuestra el fracaso de la Juventus en esta operación deportiva.

Openda celebra un gol con la camiseta de la Juventus / Instagram

Salvo sorpresa mayúscula o cambios contractuales, la Juventus deberá hacer efectiva la compra de Openda al final de la temporada. Sin embargo, su situación deportiva abre un debate interno. El club italiano pagará una cifra importante por un futbolista que, por ahora, no ha logrado encajar en el sistema ni justificar su inversión sobre el césped.

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En definitiva, el caso de Lois Openda se perfila como un auténtico quebradero de cabeza para la dirección deportiva de la Juventus. La 'vecchia signora' se ve abocada a ejecutar una inversión cercana a los 40-45 millones de euros por un delantero que, a día de hoy, no solo no ha logrado ser determinante, sino que ni siquiera ha conseguido asentarse como titular, quedando relegado a un papel secundario de forma habitual. Un auténtico desastre.