Rui Borges, el entrenador que empezó cobrando 20 euros al mes y ha llevado al Sporting al 'Top-8' de la Champions

Rui Borges no levantó la voz en San Mamés. Tampoco necesitó hacerlo. El 2-3 del Sporting de Lisboa ante el Athletic no solo cerró una victoria de prestigio en uno de los estadios con más carácter del continente, sino que certificó la consolidación de un entrenador que ha convertido Europa en su terreno natural. El triunfo en Bilbao selló la clasificación directa del Sporting a los octavos de la Champions League.

Inicios en el fútbol amateur

El actual técnico del "Os Leões" se formó en el fútbol amateur portugués, lejos de los focos y con un recorrido marcado por la constancia. El técnico inició su carrera en el SC Mirandela, club de la cuarta división portuguesa, donde se retiró como futbolista en 2017 y al que dirigió entre ese mismo verano y 2019. Aquella primera experiencia le permitió dar el salto al fútbol profesional.

Su siguiente destino fue el Académico de Viseu, en la Segunda Liga, equipo al que entrenó durante 33 partidos. En el verano de 2020, y tras una etapa condicionada en parte por la irrupción de la pandemia de la COVID-19, asumió el reto del Académica de Coimbra, también en la segunda categoría. Allí firmó una temporada notable, cerrando el curso con una meritoria cuarta posición en la tabla.

Esos buenos resultados llamaron la atención del Nacional de Madeira, que lo incorporó a mitad de temporada. En el conjunto insular, Borges volvió a responder con hechos y condujo al equipo hasta la sexta plaza, consolidando su reputación como un técnico capaz de estabilizar proyectos en contextos exigentes. Aun así, decidió no continuar y, al término del curso, aceptó la propuesta del Vilafranquense, que había terminado decimocuarto la temporada, ocho puestos por detrás del Nacional.

Su etapa en el área metropolitana de Lisboa fue breve. Apenas aguantó media temporada antes de recalar en el Mafra, donde volvió a firmar una sexta posición y dejó otra muestra de su capacidad para competir en la Segunda Liga. Ese buen rendimiento en la segunda mitad de la temporada 2022-23 le abrió las puertas del Moreirense, club que había finalizado primero y había logrado el ascenso directo a la Primeira Liga.

El salto a primera

En Moreira de Cónegos llegó su estreno en la élite del fútbol portugués, y la experiencia no pudo ser más positiva. En 34 partidos sumó 55 puntos y condujo al equipo hasta la sexta posición, una campaña que disparó definitivamente su proyección. Fue entonces cuando el Vitória de Guimarães apostó por él y lo incorporó en el verano de 2024. Su estancia fue corta, apenas cinco meses, pero dejó una huella profunda.

La victoria por 1-0 ante el Floriana de Malta en la segunda ronda de clasificación de la UEFA Conference League fue el punto de partida de una secuencia impecable de seis triunfos consecutivos que desembocó en un hito inédito para el club de Guimarães: la clasificación para la fase de liga de la categoría de bronce del fútbol europeo. Lejos de diluirse, el Vitória creció con el torneo y cerró la fase regular con cuatro victorias y dos empates, finalizando segundo, solo por detrás del Chelsea y a apenas cuatro puntos del gigante inglés. Aquella campaña situó a Rui Borges en el mapa europeo como algo más que una revelación pasajera.

El Sporting, el equipo que lo ha impulsado a la élite

La salida de Rúben Amorim rumbo al Manchester United le abrió las puertas del Sporting de Lisboa a finales de ese año. En su primera temporada completa al frente del equipo, Borges se proclamó campeón de Liga sin perder ningún partido desde su llegada y levantó también la Taça de Portugal tras imponerse al Benfica en la prórroga por 1-3. Además, debutó en la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund, en un partido en casa en el que los lisboetas perdieron por 0-3. Un empate 0-0 en el Signal Iduna Park a la vuelta selló su eliminación definitiva.

En el curso actual, el campeonato doméstico se le ha complicado a los de Borges. El Sporting es segundo, a siete puntos del FC Porto, que suma 55 puntos y solo ha cedido un empate, mientras que los lisboetas cuentan con 48. Sin embargo, el equipo de Borges destaca por su potencia ofensiva. Acumula 52 goles y presenta el segundo mejor promedio goleador de Europa, con 2,74 tantos por partido, solo por detrás del Bayern de Múnich, que alcanza los 3,79.

En la Champions League, el Sporting ha seguido rompiendo barreras. La victoria ante el Paris Saint-Germain (2-1) supuso la primera vez que el club derrotaba a un vigente campeón de Europa, y el triunfo en San Mamés representó la primera victoria histórica del Sporting en suelo español. Ese resultado certificó la clasificación para los octavos de final e igualó la mejor participación del club en la máxima competición continental.

El factor casa fue decisivo. El Sporting ganó todos sus partidos como local, algo inédito en su historia europea, e igualó su récord de victorias en una sola edición de la Champions con solo siete encuentros disputados. Además, superó su mejor registro goleador en fase regular, alcanzando los 17 tantos, por encima de los logrados en la temporada 2021-22 (14).

A nivel individual, Rui Borges alcanzó su decimoquinta victoria en competiciones europeas y elevó su porcentaje de triunfos continentales hasta el 62,5 %, consolidando un recorrido que se inició hace 9 años por algo más de 20 euros al mes.