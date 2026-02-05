Rúben Neves 'pasa' del Madrid

Con Xabi Alonso, uno de los grandes problemas del Real Madrid era el centro del campo. En la mayoría de partidos, el cuadro blanco se encomendaba únicamente a la potencia de Mbappé o al desborde de Vinicius para decantar los encuentros.

Sin ideas y primando el músculo al buen pie, el espeso juego blanco condujo a malos resultados y, con ello, a su destitución. Pero al Madrid de Arbeloa también le falta sal, mucha. Y esa alegría solo la puede dar un centrocampista de calidad, de toque y con inteligencia táctica para dirigir la orquesta.

Se fue todo el talento

A Toni Kroos y a Luka Modric se les echa demasiado de menos. Algo muy predecible, menos para el Real Madrid. Sonó Adam Wharton, pero el pastizal que pedía el Crystal Palace para dejar salir a su perla era excesivo. También Angelo Stiller, del Stuttgart, pero la opción se enfrió. Al final, parecía que el que podía llegar era Rúben Neves, aunque ya en enero. El portugués, actualmente en el Al Hilal, se presentaba como una opción de mercado muy interesante.

Terminaba contrato este 30 de junio y, con el Mundial a la vuelta de la esquina, el interés del Madrid podría haber sido más que suficiente para que el jugador hubiera pedido salir del club y así ingresar un traspaso simbólico en lugar de perderlo gratis a final de curso. Pero el ex de los Wolves no ha contemplado otra opción que seguir en Arabia.

Renovación "mareante"

A sus 28 años, Neves ha renovado con el Al Hilal, ‘pasando’ del Madrid y de la opción de regresar a Europa. Desde Portugal aseguran que no ha podido rechazar una oferta “mareante” por parte del club saudí. Sea como fuere, Simone Inzaghi, que dirige al actual líder de la Saudi Pro League, mantiene a una pieza vital para seguir dominando la competición.

Esta temporada registra 9 goles y 6 asistencias en 24 partidos, actuando como mediocentro. Cifras aún más espectaculares si tenemos en cuenta únicamente los partidos de liga: 19 encuentros, en los que ha marcado 8 goles y ha repartido 5 asistencias, para un total de 13 contribuciones de gol.