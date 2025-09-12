Ruben Neves se indigna con una revista del corazón tras aparecer con la viuda de Diogo Jota: "Nunca le deseo mal a nadie"

El futbolista portugués Rúben Neves ha mostrado su indignación tras la portada publicada por la revista del corazón portuguesa TV Guia, en la que se sugiere que mantiene algo más que una amistad con Rute Cardoso, viuda de su amigo y excompañero Diogo Jota, fallecido recientemente a los 28 años en un accidente de tráfico en España.

La revista tituló en portada: “Rúben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”, acompañando el texto con una desafortunada fotografía en la que ambos parecen besarse. Según varias interpretaciones, la imagen en realidad correspondería a un instante previo a un abrazo o un beso en la mejilla.

Neves, que compartió vestuario con Jota tanto en el Oporto como en el Wolverhampton, así como en la selección portuguesa, y con quien forjó una grana mistad a lo largo de los años, reaccionó con dureza en redes sociales.

“Siempre he creído en lo bueno de las personas, aunque me han advertido que no lo haga. Me he equivocado, pero nunca deseo el mal a nadie. La persona que decidió poner esta foto en la portada no merece ser feliz, del mismo modo que la elección de esa imagen no fue acertada”, escribió un mensaje publicado en Instagram en respuesta a la publicación.

El jugador del Al-Hilal subrayó su compromiso personal y familiar: “Mi mujer, Débora Lourenço, y yo llevamos más de 11 años juntos, felices y con una familia de la que me siento orgulloso. En todo este tiempo nunca hemos estado envueltos en polémicas. Siempre hemos intentado ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible”.

Neves añadió que tanto la foto como la decisión de publicarla resultan “desafortunadas” y criticó la falta de respeto de la revista: “Respeto que todos tengan su trabajo y quieran dar lo mejor de sí, pero no respeto a quienes no respetan a los demás”.

El centrocampista, que incluso se tatuó la imagen de su amigo Jota tras su trágica muerte, concluyó su mensaje reafirmando su apoyo a la familia de su compañero: “Estoy orgulloso de la mujer y de la familia que tengo. Estamos también orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado. Ella sabe que estamos aquí para lo que necesite. Gracias”.

Las críticas de Neves han sido respaldadas por varias figuras públicas, entre ellas Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, que calificó la portada como una auténtica “vergüenza”.