De Rossi vuelve a los banquillos

Daniele De Rossi es el nuevo entrenador del Genoa tras el despido de Patrick Vieira. La leyenda de la Roma asume el reto de sacar del descenso a un equipo en horas bajas. El club oficializó su llegada ayer: "El entrenador ya se ha reunido con los jugadores de la plantilla y dirigirá el entrenamiento vespertino programado en el Centro Deportivo Signorini".

El club de la capital de Liguria no solo estrena entrenador, sino también director deportivo: el valenciano Diego López, que nada más aterrizar decidió prescindir del técnico francés. Ambos, López y De Rossi, serán presentados este viernes.

Este mes de noviembre será clave para el arranque de De Rossi. El Genoa cogió aire el lunes con su primera victoria de la temporada ante el Sassuolo (1-2), que le permitió salir del último puesto y colocarse antepenúltimo con 6 puntos, marcando el límite de la permanencia junto al Pisa.

El debut del técnico llegará en una auténtica final este domingo frente a la Firoentina, colista del campeonato y que también vienen de despedir a su entrenador, Stefano Pioli, campeón del 'Scudetto' con el Milan en la 21/22.

El resto del mes también será trascendental para 'Il Grifone'. El equipo viajará a Cagliari, decimocuarto clasificado con solo tres puntos más, y recibirá al Hellas Verona, otro rival directo de la zona roja, con un punto menos. En apenas tres semanas, El Genoa se jugará seis puntos vitales por la permanencia en el Luigi Ferraris.

De Rossi durante su etapa en la Roma / Alfredo Falcone/LaPresse / LAP

Su trayectoria como entrenador

De Rossi empezó su carrera en los banquillos como ayudante de Roberto Mancini en la selección italiana durante la Eurocopa del 2021, conquistada por los 'azzurri'. En octubre de 2022 debutó como primer técnico en el SPAL de la Serie B, pero tras un pobre balance (3 victorias, 6 empates y 7 derrotas) fue cesado en febrero, apenas 4 meses después de su llegada.

Hay historias que parecen escritas, reencuentros inevitables. Así ocurrió cuando, tras la destitución de Mourinho, De Rossi fue nombrado entrenador del club de su vida: la Roma. Llegó en enero de 2024 y su impacto fue inmediato. 'Il Romano', con más de 600 partidos entre 2001 y 2019, devolvió la ilusión a una ciudad profundamente vinculada a su figura.

Aquel curso, la Roma terminó sexta en liga y alcanzó las semifinales de la Europa League, eliminada por el Leverkusen de Xabi Alonso. De Rossi renovó hasta 2027, convencidos club y técnico de estar destinados a compartir una etapa larga y significativa. Sin embargo, fue destituido por sorpresa en septiembre, en la cuarta jornada del siguiente campeonato. Ahora, tras más de un año sin entrenar, emprende una nueva aventura.

El Genoa confía en el carácter y el liderazgo natural de De Rossi como su gran esperanza para evitar el desecnso. El técnico firma hasta junio de 2026, con una renovación automática si logra salvar la categoría. Por su parte, De Rossi asume el reto con la ambición de relanzar su carrera y devolver la alegría a una ciudada histórica del futbol italiano, que presume de nueve campeonatos.