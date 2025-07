Rosario recibe a Di María

El regreso de Di María a Rosario Central ya es una realidad. El argentino, que firmó con el equipo el pasado mayo por un año más otro adicional, ha sido presentado oficialmente con el conjunto 'Canalla', cerrando así su retorno al club que le vio crecer 18 años después de su partida.

El 'Fideo' fue presentado con todos los honores en el Salón del Centenario, donde aseguró emocionado que "Es algo muy lindo. Lo soñaba hace bastante. Lamentablemente lo quise, pero no se dio. Es lo que quería: jugar en el central y estar, de nuevo en el Gigante. Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero volver a casa después de tanto tiempo es algo muy especial". Asimismo, tal y como ha anunciado el club en un comunicado, volverá a pisar el césped del Gigante de Arroyito para presentarse frente a su afición el próximo sábado, previo al partido de Rosario ante Godoy Cruz, respectivo a la jornada 1 del Trofeo Clausura.

El retorno del hijo pródigo

A lo largo de esta semana, Rosario, cuna de ilustres figuras del fútbol argentino como Messi o Bielsa, vivirá con su pasión característica el retorno de uno de sus hijos pródigos. Di María, que viene de disputar el Mundial de Clubes con el Benfica, ya está afincado con su familia en la región de Santa Fe y ha podido entrenar con sus nuevos compañeros. Sobre esto, el 'Fideo' destacó que "volver a entrenar y ser parte de Central es algo que soñaba. El estar entrenando no me lo podía creer. Cumplí un sueño, perecía como si fuese la primera vez, cuando debuté en Primera División".

El adiós a Ángel Di María de la selección argentina / AP

El campeón del mundo ha podido cerrar el regreso a su casa, que se vio frustrado el año pasado por la inseguridad y las amenazas que recibió, y cada vez está más cerca su debut con el dorsal número 11 a la espalda. Sin embargo, no ha podido confirmar que pueda estrenarse frente a Godoy Cruz: "Ya he entrenado. Veremos si toca o no jugar, eso es decisión de Ariel Holan (entrenador), pero la ilusión de que llegué el sábado está".

El niño que se hizo leyenda

Con este traspaso procedente del Benfica, Di Maria ha hecho el caminó inverso a 2007, cuando puso rumbo a Europa con 19 años para fichar por 'Las Águilas' a cambio de 8 millones de euros. Su debut en 2005, cuando tan solo tenía 17 años marcó el inicio de una carrera que en Europa se disparó, pasando por los mejores equipos del mundo y dejando, en casi todos ellos, una huella imborrable. El momento más álgido en su carrera, a nivel de clubes, fue el paso por el Real Madrid, donde conquistó la décima Champions League de la entidad para cerrar una prolífica trayectoria que le valieron para que el Manchester United pagara 75 millones de euros por sus servicios. Asimismo, también fue destacado su paso por el PSG, donde vivió sus mejores temporadas a nivel estadístico. En Francia, Di Maria jugó 295 partidos en los que marcó 92 goles y repartió 120 asistencias, convirtiéndose en el máximo asistidor en la historia de la entidad parisina.

Su gran carrera a nivel de clubes terminó de consagrarse con la Selección argentina, siendo una parte fundamental del equipo que conquistó las dos Copas América y el Mundial de 2022. Precisamente, en la final de la Copa América 2020 anotó el gol que le dio el triunfo a la Albiceleste ante Brasil (1-0), y en 2022 estableció el 2-0 favorable a los suyos en la final del Mundial frente a Francia que se definió en la tanda de penaltis (4-2). Estas gestas le han consagrado como una leyenda en su país y, obviamente, en su Rosario natal, donde Di María volverá casi dos décadas después convertido en una de las mayores figuras del fútbol argentino en la actualidad y con la intención de hacerlo bien en el club de sus amores: "El volver estuvo en mi cabeza desde el día en que me fui. Siempre tuve el sueño de vestir esta camiseta y retirarme aquí. Sin embargo, no pienso en eso, ahora quiero jugar".