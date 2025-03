Rooney tacha a Van Dijk de perezoso tras la eliminación del Liverpool

Que un grande histórico como el Liverpool haya caído en octavos de final es un batacazo histórico. Inglaterra arde y la eliminación ante el PSG ha generado todo tipo de reacciones en el país, prensa deportiva, aficionados y hasta exjugadores han querido buscar responsables.

Wayne Rooney ha querido sumarse a las críticas y ha cargado contra el capitán del Liverpool, Virgil Van Dijk. El exdelantero del Manchester United que se retiró en 2021 y actualmente es analista en Prime Video, no dudo en tachar al central Red de perezoso y responsabilizarlo por el gol de Ousmane Dembélé que supuso el único tanto del partido:

"Desde el punto de vista del Liverpool, este gol es erróneo en muchos sentidos. Intentan presionar el balón, pero Van Djik se vuelve perezoso", afirmó la leyenda, a lo que prosiguió diciendo que: "Si observas a Van Djik, verás que deja un hueco enorme en el gol de Dembélé. Si te desconectas un segundo a este nivel, te castigan".

"Lo único que tiene que hacer es cruzar y cubrir a Dembélé porque no hay otro pase para que París pueda salir y no lo hace. Dembélé lo consigue y tiene mucho espacio, saca el balón por banda y luego Konaté no entra y luego reacciona" reafirma Rooney elogiando a Dembele.

"Cuando pierdes en la tanda de penaltis, duele; es cruel perder en los penaltis. Creo que el PSG, en los dos partidos, probablemente fue mejor, probablemente merecía pasar. Los penaltis fueron fantásticos, se nota que han trabajado sus penaltis", concluyó Rooney considerando que la eliminación del Liverpool en la Champions League es justa.

El Liverpool ahora centra su atención en la Carabao Cup, donde se enfrentará al Newcastle United en busca de su primer trofeo de la temporada.