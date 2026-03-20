Rooney, leyenda del United, atiza a Neymar: "Nunca fue de talla Mundial"

La leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, Wayne Rooney, no se ha cortado ni un pelo al ser preguntado por Neymar en una entrevista en 'The Overlap'. Parece que al exdelantero inglés no le impresiona ni su palmarés ni su trayectoria. Tampoco su talento.

Después de deslumbrar en el Santos, convertirse en estrella en el FC Barcelona y en el rey del París Saint-Germain, así como de tener grandes actuaciones con una Selección de Brasil que poco tiene que ver con las generaciones que dominaron en 1994 o 2002, Neymar nunca ha convencido a Wayne Rooney. "Me gusta Neymar, pero nunca lo he considerado un jugador de la más alta categoría. Ya sabes, del nivel de Messi o Cristiano Ronaldo. Jugaba bien en el Barcelona, pero Messi siempre le hacía sombra", afirmó.

De la MSN al PSG... y el Al Hilal

Neymar formó parte de la inigualable 'MSN' junto a Lionel Messi y Luis Suárez en el Barcelona, un tridente que conquistó el triplete y marcó un antes y un después en el fútbol moderno. Sin embargo, lejos de continuar su legado en el Barça y esperar pacientemente a tomar el relevo de Messi, fichó por el PSG, ampliando su palmarés antes de trasladarse a Arabia Saudí para jugar en el Al-Hilal.

Neymar y Messi, durante un partido con el Barça / JAVI FERRANDIZ / SPORT

Su etapa en la Liga Saudí fue un desastre: lesiones constantes que frenaron su rendimiento y varias muestras de que su carrera estaba más cerca de terminar que de relanzarse. Por ello, el regreso al Santos, el club de su vida, fue un movimiento sensato.

Neymar Jr., entrenando con el Santos / Santos FC

Recientemente, a sus 34 años, Neymar alcanzó los 800 partidos como profesional con un gran objetivo entre ceja y ceja: disputar un último Mundial, su última oportunidad para conquistar la ansiada Copa del Mundo.

¿Se perderá Neymar el Mundial?

Pese a ello, no fue incluido en la última convocatoria del seleccionador Carlo Ancelotti para los últimos amistosos antes de la gran cita, quien explicó que la decisión se basa totalmente en su condición física: 'Neymar también puede estar en el Mundial, pero debe llegar al 100%. ¿Por qué no está ahora? Porque no está al 100%. Necesitamos jugadores al máximo rendimiento', comentó.

El propio Neymar expresó su decepción: 'Estoy triste, pero siempre apoyaré a la selección. Ahora se trata de seguir trabajando y estar listo si surge la oportunidad. Obviamente, es mi último Mundial. Estaba molesto, pero mañana tengo que dejar de estar triste. Tengo que entrenar y jugar para que surja la oportunidad', reconoció.