Ronaldo tira de ironía contra Cristiano: "Tiene mucha autoestima"

Cristiano Ronaldo no necesita aduladores. Él mismo se basta y se sobra para halagar su figura hasta extremos que, a menudo, superan la realidad. El jugador del Al Nassr se subió a lo más alto del Olimpo hace unas semanas cuando declaró que era, según su parecer, "el mejor jugador de la historia" del fútbol. Sin tener en cuenta a nombres como Leo Messi, Pelé, Maradona o Johan Cruyff.

Las voces no han dejado de alzarse en contra del portugués desde entonces. Primero fue Karim Benzema, con quien compartió vestuario en el Real Madrid, y ahora ha sido otro exmerengue el que le ha dado un sopapo de realidad a Cristiano. Ronaldo Nazário, exdelantero de Barça y Madrid entre otros, elogió al delantero luso, aunque no reparó en señalar: "No me gusta entrar en estas cosas, pero la gente tiene mucha autoestima. Yo prefiero que la gente hable de mi rendimiento, de lo que fui como jugador... no que yo tenga que hablar de mí mismo".

Ronaldo Nazário, exfutbolista / EFE

"No coincido con él"

No sé quedó ahí el 'Fenómeno' que continuó desdiciendo las palabras de Cristiano Ronaldo. El controvertido propietario del Real Valladolid, con más enemigos que amigos en Pucela, admitió: "Cristiano tiene una historia fantástica. Conquistó cosas maravillosas, anotó goles de todas las maneras y mejoró su carrera pasando de extremo a delantero. Ese cambio de posición nunca es fácil. Está entre los mejores futbolistas de la historia, pero de ahí a decir que es el mejor... La verdad es que no coincido con él. Respeto su opinión, pero yo diría que está entre los diez mejores de la historia".