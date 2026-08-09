Ronaldo Nazário revela por qué dejó el Barça: "No tenían ningún compromiso con su propia palabra"

Ronaldo Nazário ha desvelado uno de los episodios que terminó provocando su salida del Barcelona en 1997. El delantero brasileño, que solo había permanecido una temporada en el Camp Nou, aseguró en una entrevista que estaba feliz en el club y que incluso había alcanzado un acuerdo para continuar, pero que un cambio de postura de la entidad azulgrana terminó rompiendo su relación con el club.

"Estaba muy feliz en Barcelona. Mi representante estaba allí y finalmente llegaron a un acuerdo. Me llamaron y me dijeron: 'Mira, tenemos un acuerdo. Te quedarás con un nuevo contrato en Barcelona. Estamos muy contentos y Barcelona está contento'", explicó el exfutbolista.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente pocos días después. Y es que, según el relato, después de tres días de esa conversación, el Barça cambió de postura y le abrió la puerta a salir: "Tres días después me llamaron y me dijeron: 'Mira, no podemos hacer este contrato contigo. Si tienes una oportunidad para marcharte, simplemente trae el dinero para pagar la cláusula y entonces puedes irte'".

Es por ello que, según él mismo, quedó profundamente decepcionado por el cambio de postura del club y tomó la decisión de buscar una salida. "Les dije: 'Mira, ya no me siento cómodo continuando en el Barcelona porque esta gente no tiene ningún compromiso con su propia palabra. Así que quiero marcharme'", comenta 'R9'.

Finalmente, fue el Inter de Milán italiano el que mostró interés por el delantero y acabó pagando su cláusula de rescisión: "El Inter de Milán llegó. Pagaron al Barcelona, creo que fueron 40 millones de euros en aquel momento, que era muchísimo dinero. Y entonces me marché al Inter de Milán".

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La operación convirtió a Ronaldo en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de 1997. El brasileño, que había llegado al Barcelona procedente del PSV Eindhoven, consiguió dejar su huella en España con tan solo una temporada.