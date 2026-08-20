Ronaldinho vuelve al fútbol tras más de diez años retirado

Hace años que Ronaldinho dejó de mostrar su magia sobre los terrenos de juego. El brasileño marcó una época en el Barça gracias a su habilidad para desbordar y crear jugadas que solo él era capaz de hacer. El 26 de septiembre de 2015, en un enfrentamiento del Brasileirao con Fluminense, Ronaldinho jugó por última vez antes de colgar las botas.

Desde entonces, el ganador del Balón de Oro en 2005 ha seguido vinculado al deporte rey, jugando partidos benéficos con el Barça Legends y haciendo una aparición estelar en la Kings League en 2023. Ha pasado más de una década de su retiro, pero Ronaldinho ha sorprendido a todos con su última decisión: quiere volver a jugar al fútbol de forma profesional a sus 46 años.

El escenario escogido para hacerlo no es ninguna casualidad: será presentado como nuevo jugador del Ravenna, un equipo de tercera división italiana del cual ya es parte del grupo propietario junto a Ignazio Cipriani, dueño de una inmobiliaria de lujo.

El delantero ya está en Italia para llegar a Rávena, una ciudad cercana al mar Adriático, donde se ha preparado un acto de bienvenida en el que se espera que asistan 6000 personas, uno en el que seguro que Ronaldinho se sentirá como en casa: un festival en la playa.

Ha sido el propio Cipriani quien ha soltado la exclusiva: "Ronaldinho ha decidido hacer un extraordinario regalo a la ciudad y a su nuevo club: saltará al terreno de juego para el Ravenna en un partido oficial, con un claro y romántico objetivo: marcar el último gol de su carrera".

El propietario del club ha querido añadir que "esto no es ninguna campaña de marketing ni un acto de cara a la galería". Eso sí, indica que "el punto principal de la operación es que Ronaldinho pasará a ser accionista del club".

El Ravenna debuta en Serie C este lunes a las nueve de la noche en el campo del Reggiana. Al no haber realizado ningún tipo de pretemporada ni de preparación física, su participación en este primer encuentro se prevé complicada, por lo que, quizás la vuelta de Ronaldinho se posponga al encuentro del 29 de agosto en el que su nuevo equipo juega en casa contra el Latina, o incluso puede ser aún más adelante. ¿Conseguirá Ronaldinho marcar ese anhelado último gol de su carrera?