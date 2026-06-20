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FÚTBOL INTERNACIONAL

Ronaldinho ficha a los 46 años por el Ravenna de Serie C

El astro brasileño, retirado oficialmente en 2018, será protagonista de un evento de marketing en Miami con tintes comerciales y posible entrada en el accionariado

Ronaldinho, con la bufanda del Ravenna

Ronaldinho, con la bufanda del Ravenna / Ravenna Today

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Àlex Calaff

Àlex Calaff

La noticia ha corrido como la pólvora por toda Italia. No hay medio deportivo en el país transalpino que no destaque el ‘bombazo’ del sábado: a sus 46 años, Ronaldinho ‘fichará’ por el Ravenna. Habitual en los partidos del Barça Legends, el mago que enamoró a una generación entera con su talento y su alegría podría volver a vestirse de corto en el Ravenna, club de la Serie C, de acuerdo con la información que desvelan los medios italianos.

“Nuevos colores, misma sonrisa”, expresó el brasileño en declaraciones recogidas por la ‘Gazzetta dello Sport’. “Estoy deseando volver a bailar sobre el balón y escribir una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí; quiero llevar ese mismo espíritu al Ravenna”, añadió.

Presentación en Miami

Retirado oficialmente en 2018 tras su paso por Fluminense, el ex del Barça, AC Milan o PSG; será 'presentado' en un acto que tendrá lugar en Miami el martes 23 de junio, en el que hay un gran trasfondo de marketing. En Italia también valoran la posibilidad de que Ronaldinho se convierta en accionista del club.

Ronaldinho en el partido benéfico en Mónaco

Ronaldinho en el partido benéfico en Mónaco / Fórmula 1

‘Tuttosport’ explica que Ronaldinho participará en un partido de exhibición y que el martes se desvelarán más detalles sobre su llegada al club, detallando si formará parte de la plantilla del Ravenna durante la temporada 2026-27 o no. Una posibilidad bastante remota, pero que ilusiona mucho a los aficionados del club de la Emilia-Romaña.

Ronaldinho estará en un evento de marketing con nosotros, pero no jugará en la Serie C la próxima temporada.

Ariedo Braida

— Vicepresidente del Ravenna

Sin embargo, Ariedo Braida, vicepresidente del club italiano, cortó el sueño de inmediato: “Ronaldinho estará en un evento de marketing con nosotros, pero no jugará en la Serie C la próxima temporada. Tiene 46 años, así que desearía que todavía estuviera en forma para jugar”, dijo al citado medio.

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Actualmente en Estados Unidos, en concreto en Filadelfia, Ronaldinho presenció la victoria de Brasil ante Haití (3-0) y en los próximos días se desplazará a Miami para el citado acto. Lógicamente, su forma física está lejos de la de un futbolista de élite, pero solo hace falta verlo controlar el balón para confirmar que el talento no lo ha perdido. Lo suficiente para clavar alguna falta a la escuadra en Serie C. ¿Se dará el ‘momentazo’?

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