Ronaldinho, listo para volver a jugar: "Si pudiera marcar mi gol número 300, sería muy bonito"

Más de una década después de su último partido como profesional, en un encuentro que disputó con la camiseta de Fluminense el 26 de septiembre de 2015, Ronaldinho se prepara para un regreso estelar a los terrenos de juego. Desde que colgara las botas, el campeón del mundo con Brasil seguía vinculado al mundo del fútbol, disputando encuentros tanto con el Barça Legends como en la Kings League, ya que tuvo un breve paso por la competición creada por Gerard Piqué.

Ahora, de manera sorpresiva, el Balón de Oro de 2005 ha sorprendido a todos al anunciar que sale del retiro para volver a jugar de manera profesional a sus 46 años. Para su nueva aventura, el equipo escogido es el Ravenna, conjunto que juega en la tercera división italiana y del cual el brasileño forma parte del grupo propietario, junto a Ignazio Cipriani, dueño de una inmobiliaria de lujo.

Ronaldinho jugará un último partido con una misión clara

Contrariamente a lo que podría parecer en primera instancia, el movimiento no es únicamente una estrategia de marketing, ya que la leyenda azulgrana sí jugará algún encuentro, según han confirmado los protagonistas en hacer posible su fichaje por el Ravenna. "Esto no es ninguna campaña de marketing ni un acto de cara a la galería. Ronaldinho ha decidido hacer un extraordinario regalo a la ciudad y a su nuevo club: saltará al terreno de juego para el Ravenna en un partido oficial, con un claro y romántico objetivo: marcar el último gol de su carrera", declaró el propietario del club, Ignazio Cipriani, antes de reconocer que "el punto principal de la operación es que Ronaldinho pasará a ser accionista del club".

El propio protagonista, Ronaldinho Gaúcho, no ha querido mojarse sobre cuándo jugará. "¿Me verán jugar? No lo sé, solo el entrenador lo sabe. Volver a Italia es maravilloso; estoy aquí para ayudar a mis compañeros a ganar", declara quien en su día fue el mejor jugador del mundo. Eso sí, sus intenciones son claras, pues afirma que "como podéis ver, estoy en forma, me siento bien", además de admitir que su gran objetivo pasa por redondear su cifra de goles. "Si pudiera marcar mi gol número 300, sería muy bonito, sueño con ello", expone el futbolista.

Ronaldinho jugando con el Barça Legends / TWITTER

Más allá de la posibilidad de que redondee sus cifras, el gran objetivo a nivel colectivo es lograr el ascenso a la Serie B, una categoría en la que el Ravenna no hace acto de presencia desde 2008. De hecho, la pasada campaña el nuevo club del astro brasileño quedó tercero de su división, por lo que no parece infactible que se logre el cometido.