Ronaldinho, el detalle definitivo para saber el ganador del Balón de Oro

El fútbol mundial se prepara para una de sus noches más esperadas. El próximo lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet de París volverá a ser escenario de la gala del Balón de Oro 2025, el premio más prestigioso que puede recibir un futbolista.

En una edición marcada por el duelo Ousmane Dembélé-Lamine Yamal, la decisión conocida esta misma tarde de que Ronaldinho sea el encargado de entregar el trofeo podría interpretarse como el detalle definitivo para conocer al ganador.

Según informó 'El Partidazo de COPE', el brasileño tendrá el honor de entregar el próximo lunes el Balón de Oro. Dicha elección por parte de France Footbal, medio organizador de la gala, pretende mantener la incertidumbre hasta el último momento.

Ronaldinho ha jugado tanto en el París Saint-Germain como en el FC Barcelona, convirtiéndose en leyenda en ambas entidades, sobre en un equipo parisino con pocos refentes a nivel mundial en su historia.

El detalle definitivo

Además, el exfutbolista brasileño es compatriota de Raphinha, futbolista azulgrana que hizo números de sobra para llevarse el premio, pero que parece en un segundo escalón de cara al ranking del Balón de Oro. Si bien en la capital catalana no pierden la esperanza, en París ya se preparan para una fiesta a lo grande.

En la capital francesa interpretan la elección de Ronaldinho como el traspaso de poderes entre uno de los '10' más impresionantes de su historia y un Ousmane -también con el '10' a la espalda- encargado de liderar al PSG en una posible dinastía que comenzó con la conquista de la Champions League la pasada temporada.