FÚTBOL INTERNACIONAL
Ronald Koeman anuncia que su esposa tiene cáncer: "Fue impactante, tuvimos que cruzar los dedos"
El seleccionador de Países Bajos desveló en el programa 'Eva' que su compañera de vida sufre cáncer de mama con metástasis
Noticias que ojalá nunca tuvieran que darse. Ronald Koeman anunció anoche, durante su participación en el programa 'Eva', que su esposa, Bartina, padece cáncer de mama con metástasis. El seleccionador de Países Bajos explicó que está en tratamiento desde 2010 y que la enfermedad reapareció en dos ocasiones, en 2018 y 2023.
El pasado mes de octubre, el extécnico del FC Barcelona se vio obligado a interrumpir la concentración de su selección durante la correspondiente ventana FIFA e indicó que "tiene que ver con mi mujer". Ahora, un par de meses después desvela que tuvo que regresar a casa debido a la creciente preocupación por la salud de su esposa.
El preparador neerlandés contó durante el último parón internacional que la enfermedad se había extendido al hígado. "Fue impactante. Tuvimos que cruzar los dedos para que el tratamiento funcionara. Afortunadamente, el tratamiento está funcionando", aseguró en el programa presentado por Eva Jinek. Bartina se somete a quimioterapia intensiva y completó un total de once sesiones.
"Si nos vamos de vacaciones, puede saltarse un tratamiento, pero después, tiene que continuar", relató. "Es muy difícil. Ya no puede hacerlo todo y se cansa más rápido. Además, sufre efectos secundarios", lamentó un Ronald Koeman que quiso destacar su increíble fortaleza mental: "Es increíblemente fuerte y positiva. Es realmente maravilloso verla".
