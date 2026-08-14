Ronald de Boer señala a Patrick Kluivert como el ayudante ideal de Xavi en Países Bajos

Xavi Hernández empezará su andadura en los banquillos de selecciones en Países Bajos. El exentrenador del FC Barcelona fue presentado esta misma semana como nuevo técnico de la 'Orange', pero la KNVB no anunció quién formaría parte del resto del cuerpo técnico.

En este sentido, ya empiezan a salir nombres, y uno de los que más se menciona en el país neerlandés es el de Patrick Kluivert.

El encargado de proponerlo públicamente ha sido Ronald de Boer. El exinternacional neerlandés considera que el antiguo delantero del Barcelona reúne todas las condiciones para convertirse en la mano derecha de Xavi y facilitar su adaptación al fútbol de selecciones y al entorno de la Oranje.

De Boer pone especialmente en valor la relación personal que mantienen ambos desde su etapa como futbolistas del Barcelona. En declaraciones a 'De Telegraaf', explicó que Xavi y Kluivert "no solo son excompañeros de equipo, sino también buenos amigos. Xavi necesita a alguien en su cuerpo técnico en quien pueda confiar plenamente, y confía ciegamente en Patrick".

"Kluivert habla neerlandés y español, además de inglés y francés, ya ha ejercido como asistente de la selección con Louis van Gaal y conoce bien el fútbol neerlandés. Todo eso acabará ayudando a Xavi", añadía.

Xavi es el primer seleccionador extranjero de Países Bajos desde Ernst Happel en 1978.

Xavi y Kluivert coincidieron durante varias temporadas en el Barcelona y construyeron una estrecha relación dentro y fuera del terreno de juego. Para De Boer, ese vínculo podría resultar determinante en una etapa especialmente exigente para el técnico español.

Además, Kluivert cuenta con experiencia en el cuadro internacional y es que además de haber sido asistente de Van Gaal en Países Bajos, lo fue de Clarence Seedorf en Camerún y ejerció de primer entrenador en la selección de Indonesia hasta el pasado año.

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"Creo que el hecho de que la llegada de Patrick sea buena para la diversidad, porque la selección neerlandesa está compuesta por muchos jugadores de ascendencia surinamesa y antillana, es un bonito beneficio añadido, pero no es lo más importante", añadió. "Lo más importante es que es alguien en quien Xavi puede confiar".