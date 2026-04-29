Se rompe la otra rodilla 10 minutos después de volver: el drama de Eliot Matazo tras 400 días de baja

La historia de Eliot Matazo ha dado la vuelta al fútbol inglés por su dureza. El centrocampista belga del Hull City reapareció el pasado fin de semana después de más de 400 días alejado de los terrenos de juego por una grave lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Sin embargo, su esperado regreso terminó convertido en una pesadilla: apenas 10 minutos después de volver, tuvo que retirarse lesionado y las pruebas confirmaron una nueva rotura de cruzado, esta vez en la otra rodilla, la derecha.

El jugador de 24 años, con pasado en el AS Mónaco, regresó al once titular del Hull City en el encuentro ante el Charlton Athletic, correspondiente a la jornada 45 de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Todo apuntaba a un día especial tras una larga recuperación iniciada en febrero de 2025.

Pero el guion cambió de forma dramática. Matazo sintió molestias en una acción de juego cuando apenas se habían disputado 11 minutos y pidió el cambio de inmediato. Horas después, el club confirmó el peor diagnóstico posible: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

"El club puede confirmar que Eliot Matazo ha sufrido una segunda lesión en el ligamento cruzado anterior, esta vez en su rodilla derecha. Todos estamos contigo, Eliot", dijo el club en su comunicado.

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Pese al golpe, el futbolista quiso lanzar un mensaje de fortaleza a través de sus redes sociales: “Me cuesta encontrar las palabras. Lo que está pasando escapa a mi comprensión… Se lo dejo a Dios, Él sabe por qué. Ya superé esta lesión una vez, lo haré dos veces más”.