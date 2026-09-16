Román Vega debuta en la lista de Argentina para la despedida de Messi: así ha explotado el ex del Barça

Lionel Scaloni ofreció este martes la lista de Argentina para los próximos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, una convocatoria con muchas sorpresas en la que destaca la presencia de Leo Messi para un último baile tras anunciar su retirada de la Albiceleste, donde se abre paso otro exazulgrana.

También destaca la ausencia de Paulo Dybala y la inclusión de un Franco Mastantuono que parece empezar a despegar en la Fiorentina, donde llegó cedido por el Real Madrid este mismo verano. Pero más allá de los grandes nombres propios, una de las noticias de la lista de Scaloni reside en Román Vega, la clara demostración del cambio de ciclo que prepara Scaloni.

El lateral zurdo del Zenit ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta a sus 22 años. El que fuera jugador del Barça Atlètic hace unos años tan solo había disputado hasta el momento nueve partidos con las categorías inferiores de la Albiceleste, con la Sub-20 y con la Sub-23 de Mascherano en marzo de 2024, en amistosos de preparación para los Juegos Olímpicos de París de ese mismo año.

Roman Vega jugó en el filial del Barça / FCB

Román Vega surgió de la cantera del Argentinos Juniors, donde destacó desde muy joven, lo que le valió para aterrizar en el fútbol europeo de la mano del FC Barcelona a los 18 años. El club azulgrana lo incorporó como cedido en verano de 2022 para su filial, donde disputó 17 partidos en Primera Federación a las órdenes de Rafa Márquez.

Avalado por Mascherano y por Gabriel Milito, el prometedor lateral argentino participó incluso en entrenamientos con el primer equipo de Xavi Hernández, que vio en él un gran potencial que finalmente no pudo explotar en Barcelona.

Un año después, y pese a disfrutar de muchos minutos e incluso de afianzarse en la titularidad en el tramo final de la competición, el Barça no prolongó su cesión tras quedarse a las puertas del ascenso a LaLiga Hypermotion y Vega regresó a Argentina para curtirse un par de temporadas más, antes de fichar por el Zenit de Rusia, que desembolsó ni más ni menos que 7,70 millones de euros por el lateral en julio de 2025.

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Con el club de San Petersburgo ha disputado 34 partidos oficiales, once de ellos (diez como titular) en el presente curso 2026/2027 entre la Premier League rusa, la Copa y la Supercopa, por el momento sin goles ni asistencias.