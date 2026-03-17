Saïss, compañero de selección de Brahim, critica su 'panenka': "Podría haber sido el héroe, pero quiso ser el superhéroe"

A falta de escasos días para que se cumplan dos meses desde la victoria de Senegal en la final de Copa Africana de Naciones ante Marruecos (1-0), el pueblo magrebí sigue de 'luto' tras el penalti a lo 'panenka' fallado de Brahim Díaz. El último en pronunciarse ha sido Romain Saïss, excapitán de 'Los Leones del Atlas', quien presenció la osadía de Brahim desde el banquillo.

Romain Saïss, entre los suplentes por lesión en la noche del 18 de enero, reconoció seguir afectado por el suceso en una entrevista concedida a 'Colinterview'. El jugador del Al-Sadd SC se retiró de la selección de Marruecos en febrero de 2026 sin conquistar la ansiada Copa África y con una 'herida' que sigue doliendo.

"Cuando intentó la 'panenka', me giré inmediatamente, con las manos en la cabeza. Me dije: no se ha atrevido a hacer eso", explicó el defensor. "Achraf ya ha fallado un penalti en un momento crucial, Hakim Ziyech también. Han tirado, lo han intentado. Sucede", aclaró Saïss, explicando que no pasa nada por fallar un penalti decisivo, pero sí de la manera como lo hizo Brahim.

1976, la última vez que Marruecos fue campeón de África, concretamente hace 50 años. Para el defensor, Brahim "podría haber sido el héroe, pero quiso ser el superhéroe". Sin embargo, acabó siendo la víctima de su misma audacia, dejando a 'Los Leones del Atlas' con la 'miel en la boca' después de medio siglo.

"Estamos en los últimos segundos, hace cincuenta años que Marruecos no gana la CAN y más de veinte años que no disputa una final. Pensé que iba a disparar fuerte, simplemente", comentó el excapitán durante la entrevista.

Brahim antes de fallar el penalti decisivo que podía consagrar a Marruecos como campeón de la Copa Africana de Naciones 2026 / JALAL MORCHIDI

"Desde ese momento hasta hoy, me siento vacío…", estas son las palabras que habrán calado en Brahim, consciente de que arruinó la felicidad de un pueblo entero. Pero el fútbol, como la vida, siempre tiene una revancha preparada y el 'crack andaluz' está deseoso de emendar sus errores y cargar un trofeo hacia tierras magrebíes. El mundial podría suponer la redención de Brahim Díaz, quién sabe, pero tendremos que esperar a junio...