La Roma prepara un mercado revolucionario

La Roma volverá a la Champions League por primera vez en siete años y desea hacerlo a lo grande. Apenas terminada la temporada, el equipo ya se prepara para el siguiente curso y tiene en la mira la lista de compras para este verano.

El tercer lugar asegurado en la Serie A, le valió a los giallorossi el tan ansiado boleto a la máxima competición europea, cumpliendo uno de los objetivos marcados por el club. Con la intención ahora de competir en el torneo y avanzar lo más posible, buscará reforzarse para pelear en todas las competiciones.

De acuerdo a la Gazzetta dello Sport, los principales nombres en la lista de la Roma para este verano son los de Mason Greenwood (Marsella), Joshua Zirkzee (Manchester United) y Crysencio Summerville (West Ham); de los cuales busca firmar cuando menos a dos de ellos.

Tres jugadores que podrían marcar la diferencia en un verano lujoso para la Roma, pero sin caer en los excesos. El valor de mercado combinado de los tres es de 107 millones de euros (Transfermarkt), aunque con sus contratos expirando hasta el verano de 2029, el precio por hacerse de cada uno de ellos podría ser mayor.

Profundidad y estelaridad en Roma

Posiblemente el más asequible de los tres sea Zirkzee, quien vivió una intermitente temporada en el United, donde apenas inició cinco partidos en la Premier League. Aunque en la Roma tampoco tendría la titularidad garantizada, permitiría administrar la carga de Donyell Malen, quien anotó 14 goles en 18 partidos con el equipo -- al cual llegó en enero.

Caso aparte, aunque podría parecer difícil que el Marsella se desprenda de Mason Greenwood, quien ha sido el mejor de un equipo que se ha desmoronado en las últimas dos temporadas -- con 16 goles y 7 asistencias en 32 partidos esta campaña solo en la liga -- , no es indescartable dada la situación económica del club.

Mason Greenwood celebra uno de sus goles con el Marsella en la Ligue 1 / EFE

Greenwood ha dividido opiniones, por su polémico pasado -- con un caso de abuso sexual -- , así como por supuestas indisciplinas que han acusado medios franceses y que alegan han causado enfados en el interior del equipo, lo que abriría también la puerta a su salida. De cualquier manera, su desequilibrante juego por la banda derecha acompañaría al de Paulo Dybala (en la izquierda) en una estelar ofensiva romana.

Precisamente Crysencio Summerville sería un fichaje que daría profundidad al equipo como alternativa a Dybala, quien esta temporada se perdió 19 partidos por distintas lesiones.

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Mientras que su incorporación podría lucir como la más difícil de negociar al ser uno de los titulares fijos del West Ham, el descenso a la segunda división inglesa y los problemas económicos que atraviesa ayudarían a la causa de los Giallorossi.