Rodrygo sí que se divierte con Ancelotti

Xabi Alonso tiene un problema. Carlo Ancelotti no. El italiano, un gran gestor de vestuario, dejó poso en su etapa en Madrid y este legado lo instrumentaliza ahora a su favor como seleccionador brasileño en la búsqueda del ‘Hexa’.

Carletto domina los códigos del vestuario y el idioma de los futboleros. Y, en menos de una semana, ha sido capaz de sacar del pozo a Rodrygo, que vive en el ostracismo en el Real Madrid, donde Xabi le ha retirado los galones, la confianza y la condición de titular.

El renacimiento del ex del Santos se produjo en su primera convocatoria con Carletto como comandante canarinho. Y no es, claro, ninguna casualidad. Se reencontró con un entrenador que cree ciegamente en él y que lo trata con honestidad.

Rodrygo lo retribuyó con una gran actuación ofensiva en la ‘manita’ ante Corea del Sur (0-5), en un amistoso jugado en Seúl bajo un intenso aguacero. Por fin, se estrenó como goleador esta temporada. Acabó marcando por partida doble.

Ancelotti ha montado un equipo muy leve, con un cuarteto ofensivo móvil y sin un delantero centro de oficio. Rodrygo y Vinicius se intercambiaron constantemente las posiciones, por dentro y por fuera. El mensaje que enviaron desde Seúl hacia la Ciudad Deportiva del Real Madrid es diáfano: la ‘dupla’ no solo es compatible, sino que puede actuar junta por la misma banda izquierda.

Rodrygo marcó el primero en una jugada que recordó al Madrid de antaño de Ancelotti. Vinicius tocó desde la izquierda hacia atrás; Casemiro, incorporado en la frontal del área, sacó un pase en profundidad para que Rodrygo controlara y finalizara con pulcritud. Por si había alguna duda de la paternidad de su resurgimiento, lo celebró yendo hacia la banda, donde se abrazó con Ancelotti.

El segundo del merengue, en medio del vendaval canarinho tras el descanso, lo logró tras una asistencia de Vinicius, que también marcaría en una contra cerrando la goleada. Rodrygo terminó el partido como extremo derecho, mostrando toda su versatilidad táctica.

El 'menino prodígio' de Brasil y el Chelsea

Estevão fue otro de los protagonistas. Es uno de los talentos emergentes del fútbol mundial. Firmó un gran partido. Rompió líneas de presión desde la derecha y completó el otro doblete de la noche coreana.

Abrió el marcador aprovechando un gran pase al espacio de Bruno Guimarães. Después hizo el segundo, en el arranque del segundo tiempo, cuando le robó la cartera a un defensor coreano en la salida del balón. Él mismo se fabricó el tanto. El ‘menino’ de 18 años del Chelsea crece a pasos agigantados y apunta a titular de cara al Mundial 2026.

Matheus Cunha, el último integrante del cuarteto, ocupó el rol reservado para el lesionado Raphinha. Aprovechó muy bien la oportunidad. Fue un buen complemento, alternando la posición de ‘10’ con la de delantero centralizado.

Brasil se divirtió. Ancelotti había pedido seriedad y compromiso, y eso fue exactamente lo que le entregaron sus internacionales, que avasallaron y desbordaron a unos coreanos empequeñecidos, que solo habían perdido un partido en los 19 anteriores.

Fue un buen test para la Canarinha, que progresa adecuadamente. Hay una columna vertebral definida que, aunque presenta algunas bajas de peso (como las de Marquinhos o Raphinha), va interiorizando el estilo y los conceptos pragmáticos de Ancelotti, quien, en un tiempo récord, ha terminado con la sangría defensiva.

Brasil vuelve a escena el martes para cerrar en Tokio, contra Japón, esta mini gira asiática. Todo apunta que Carletto mantendrá la mayoría de una formación titular compacta y en sintonía.