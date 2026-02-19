Rodrigo De Paul genera mucho debate en las redes: "Ganar la MLS es más complicado que la Champions"

Unas declaraciones de Rodrigo De Paul, jugador del Inter Miami, han incendiado las redes sociales. El centrocampista argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, según recoge BeinSports USA, afirmó que para él ganar la MLS es más difícil que alzar la Champions League. Cortita y al pie. Una contundente afirmación que ha iniciado un debate en toda regla a nivel mundial.

La sentencia del ex del Atlético de Madrid rompe con la jerarquía clásica del fútbol internacional. La Champions League ha sido y es el Everest de los clubes europeos. Y para la gran mayoría es más prestigiosa que, por ejemplo, torneos como la Copa Libertadores. En esta comparación, la MLS nunca ha existido. Pero De Paul sostiene que el fútbol estadounidense esconde una exigencia incluso mayor, y que pasa totalmente desapercibida.

"Creo que es más difícil ganar la MLS que la Champions League. No se trata solo de calidad técnica, se trata de supervivencia. En la Champions sabes quiénes son los favoritos; en la MLS, el sistema está diseñado para que sufras en cada campo", comentó.

Un formato que no perdona

El argentino puso el foco en la estructura competitiva de la MLS para defender su argumento: una temporada regular larga, exigente en lo que a la regularidad se refiere, y unos playoffs finales a cara o cruz. De nada sirve dominar con puño de hierro la fase regular si en el playoff hay fallos. Un error puede mandarte a casa.

Sin embargo, De Paul, que sí ha jugado la Champions League, pero, a diferencia de la Major League Soccer, no la ha ganado, considera que el formato europeo (con fase liga y cruces a doble partido) ofrece un colchón mayor para rehacerse ante los errores.

Noticias relacionadas

La logística del torneo estadounidense, en el que los viajes son más largos y extremos en lo que a clima y cambio horario se refiere en comparación con Europa, y la norma del ‘salary cap’ para garantizar una igualdad económica que no existe en Europa, son otros de los factores que empujan a De Paul a opinar así. ¿Estás de acuerdo con su opinión?