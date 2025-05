Rodri está de vuelta

Después de casi siete meses apartado, Rodrigo Hernández vuele a entrar en una convocatoria del Manchester City. El español vuelve en el momento álgido y más trascendental de la temporada, una victoria ante el Bournemouth puede servir para que los de Guardiola sellen su clasificación para la Champions.

Una vuelta antes de tiempo

En septiembre de 2024 Rodri Hernández sufrió una grave lesión de rodilla y en ese momento se creía que su temporada 24/25 estaba sentenciada. El mediocentro completó hace unas semanas su primer entrenamiento con el City y su presencia ante el Crystal Palace en la final de la FA Cup era bastante probable, pero al final se cayó de la convocatoria.

Guardiola antes del encuentro ante el Palace comentó que su regreso estaba cada vez más cerca y que tuviéramos paciencia: "Está entrenando muy bien y sé que quiere jugar, pero eso lo dirán los doctores".

Según informa AS, Guardiola tiene previsto incluirlo en la lista para el encuentro de este martes en el Etihad Stadium. Aunque lo más probable es que parta desde el banquillo, no se descarta que pueda contar con minutos en algún momento del encuentro. Se esperaba en un inicio que el regreso del capitán de la selección iba a llegar en la fase final de la Nations League en junio, pero al final la recuperación ha sido unas semanas antes.

Rodrigo Hernández, la vida de un lesionado.

"He sabido ver desde otro prisma la vida del futbolista: estar solo en un vestuario, ver los partidos desde una grada, no estar en la dinámica del equipo y prestar atención a detalles a los que antes no se la prestaba", contó Rodri hace unos días en El País Semanal, donde concedió una entrevista repasando su vida en estos meses.

El mediocampista cuenta que a pesar de haber presenciado un prólogo de lo que va a ser su vida cuando se retire, el hecho de que sucediera tan rápido no fue fácil de digerir: "Todo esto yo creo que ha sido una especie de test para sentir qué puede pasar el día en que me retire. Siempre he pensado: ¡buah, cuando me retire verás qué maravilla!, sobre todo en esas temporadas largas y duras en las que acabas muy cansado y estresado. Pero resulta que cuando te viene de golpe algo así, parar no es fácil".

Rodrigo Hernández. / EFE

El futbolista madrileño se ha mostrado muy crítico con la falta de descanso y no le parece exagerado hablar de huelga: "Sí, estamos cerca de eso, si esto sigue así no nos quedará otra opción. Nos preocupa, es demasiado, alguien tiene que cuidar de nosotros. No todo es dinero o marketing, también es la calidad del espectáculo. Cualquier experto te dirá que eso está directamente relacionado, y por eso han puesto el límite de las 72 horas. Yo tengo clara una cosa: todo evoluciona en el deporte de élite, y las competiciones y sus calendarios también tienen que hacerlo".