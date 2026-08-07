Rodri no es el único: se decide el futuro de Doku en el City

Muchos movimientos estos días en Manchester. Aunque el más sonado sea el de Rodri, el City sigue diseñando una plantilla competitiva para esta nueva era junto a Enzo Maresca. La última salida ha sido la de James Trafford, guardameta de 23 años, que se ha convertido en el traspaso más caro de la historia del Leeds United. Pero todavía hay varios frentes abiertos. Y uno de ellos es Doku.

En la banda izquierda ofensiva, el City tiene trabajo por hacer. Primero con Grealish, que regresa de una cesión procedente del Everton y al que se le está buscando una salida. El Atlético de Madrid está entre los clubes interesados, aunque también ha entrado Arabia como un rival potente. Según 'The Sun', Al Hilal está apretando para hacerse con el jugador de 30 años.

Jeremy Doku, durante el encuentro ante España / SCOTT STRAZZANTE / EFE

De quien no se quiere deshacer el conjunto citizen es de Jeremy Doku. Se trata de uno de los jugadores más desequilibrantes de Europa, con una capacidad de ganar duelos envidiable. Es un peligro constante por la banda izquierda, por mucho que a veces no tome las mejores decisiones en el último toque. La oferta de renovación está sobre la mesa y va a llevarse a cabo.

Tal como informa el medio 'Manchester Evening', el belga prolongará su estancia en el Etihad hasta el año 2031. Un contrato que lo vinculará para las próximas cinco temporadas, cuando estará cerca de cumplir los 30 años de edad. Se trata de un premio al buen rendimiento del jugador esta temporada y una manera de evitar problemas a medida que se vaya acercando la finalización del acuerdo vigente.

Doku, en la Premier League / EUP

Doku ha disputado un total de 47 partidos esta temporada, con ocho goles y 11 asistencias en total. En 33 encuentros ha salido como titular, aunque Guardiola lo ha reservado en ocasiones para las segundas partes, donde su explosividad y capacidad de regate han sido fundamentales en los últimos minutos. Un jugador muy del gusto del técnico catalán.

Guardiola, un enamorado de Doku

"Cuando los jugadores juegan bien, es gracias al entrenador. Cuando juegan mal, es culpa suya. Estoy muy contento. Estoy muy contento de que haya dado este paso y haya tenido un impacto, uno a uno. Pero no solo por los goles y las asistencias, sino porque también se esforzaba en defensa. Jeremy ha estado increíble esta temporada", analizó Guardiola sobre el último año del belga.

El belga se incorpora al equipo tras un período de vacaciones. Con su selección, fue capaz de llegar a los cuartos de final del Mundial, donde cayeron con la selección española. Doku fue noticia durante el torneo mundialista, ya que abandonó la concentración para viajar a Londres y vivir el nacimiento de su primer hijo. Después, regresó a Estados Unidos para seguir ayudando al combinado de Rudi García.