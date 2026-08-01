Rodri Sánchez: "La gente habla mucho de dinero, pero no me arrepiento de haber venido a Qatar"

A Rodri Sánchez (Talayuela, 2000) le cayeron muchos 'palos' cuando, en 2024, decidió dejar el Betis y poner rumbo a Qatar con apenas 24 años. Se habló mucho de dinero por aquel entonces, de apostar por el aspecto económico en vez de luchar por una carrera más prolífica en Europa. Sin embargo, el tiempo parece haberle dado la razón. Ya lleva en el fútbol qatarí dos años y ha renovado hasta el 2030, sinónimo de que la aventura, de momento, no le está yendo nada mal.

Ha tenido ofertas para regresar a un fútbol de élite, pero está cómodo en el Al-Arabi, donde es una de sus grandes estrellas, y no tiene prisa por volver. De su carrera, de aquella decisión de dejar el Betis y de su renovación habla para SPORT.

Pregunta: Renovado ya hasta el 2030... supongo que muy contento por la confianza, ¿no?

Respuesta: Estoy muy contento por la confianza que me han dado. El club, la afición, el míster… todos me han apoyado y decidir renovar ha sido una decisión muy sencilla. Para mi estar en un entorno donde poder desarrollarme al máximo es muy importante.

P: ¿Qué esperas de esta próxima temporada?

R: Espero que el equipo siga creciendo, desarrollándose y que empiecen a llegar los títulos. Desde que estoy en el club siempre hemos mejorado y este año seguro que empiezan a verse los resultados de la gran mejoría que hacemos cada año -

P: ¿Qué retos tienes ahora por delante?

R: Ganar partidos, ganar títulos y seguir desarrollándome aquí en Doha. Han demostrado tanta confianza en mi que hace que todo sea muy fácil y que en el campo todo salga como imaginas. Quiero seguir creciendo y traes título al club.

P: En principio estarás cuatro años más en Qatar... eso significa que tu vuelta a Europa todavía tendrá que esperar, ¿no?

R: A corto plazo sí. Como he dicho la confianza que me han dado, la adaptación, el nivel de vida, el gran nivel que muestra el fútbol cada año… Son muchas cosas que han hecho que quiera seguir ligado al club y a la liga más años y en el futuro ya se verá.

Rodri, encantado con su experiencia en Qatar / Instagram

P: Cuando decidiste firmar por el Al Arabi se te criticó mucho por haber elegido el dinero en vez de un proyecto deportivo más suculento aquí en Europa. ¿Esta renovación quiere decir que tenías razón en tu decisión?

R: La gente cuando te ve que te vas de Europa habla mucho de dinero y lo que no sabe es que aquí el fútbol se está desarrollando cada vez más. Hay jugadores de la talla de Sarabia, Draxler o Brahimi y apuestan fuerte por la incorporación de nivel y desarrollo. En su día lo vi como el paso que tenía que dar en mi carrera y no me arrepiento para nada de aquella decisión.

P: ¿Sigue pesando más el dinero que el proyecto o ya lo ves más diferente que entonces?

R: Para mí la confianza que han depositado en mí significa mucho y tener un lugar donde desarrollarte y sacar tu fútbol al 100% es muy valioso. Claro que la oferta económica es buena y atractiva, pero llega un punto en el que valoras más lo personal y lo profesional al dinero.

P: ¿Qué te ha llegado de tu gente después de decidir renovar?

R: Están felices por mí. Al final el primer año estuve solo en Doha, pero cada vez vienen más personas de mi círculo, estoy cada vez más adaptado, noto el cariño de la ciudad y el club. Al final aquí todos nos sentimos como en casa.

P: ¿Tenías opciones de volver a Europa ya?

R: Sí, he tenido ofertas para volver a Europa pero mi prioridad era seguir aquí, enfocarme en el Al-Arabi y así ha sido.

P: El Betis va a jugar Champions la temporada que viene... ¿cómo has visto al equipo y qué esperas de tu Betis en esta próxima Champions?

R: El equipo está muy bien, trasmiten mucha confianza y viene un año muy ilusionante. Ojalá ganen la Champions, pero con el equipo que tienen hay posibilidad de mejorar la temporada pasada.

P: La Selección se proclamó campeona del mundo. ¿Cómo lo has vivido?

R: Muy feliz por todos ellos. Ganar el mundial no es algo fácil y me alegro por todos los jugadores. -

P: Lamine tiene un estilo de juego parecido al tuyo. De hecho, partís ambos de posiciones similares en el campo y habéis pasado por La Masia. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Es ya el mejor del mundo?

R: Sin duda Lamine está ya entre los mejores jugadores del mundo. Mbappé, Kane, Olise, Vinicius, Haaland… hay muchos grandes jugadores también. Yo soy muy partidario de ese estilo de juego encarador y directo de Lamine. Me gusta ver que los jugadores así no se pierden en el fútbol.