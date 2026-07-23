Rodri Sánchez agranda su legado en Qatar

El club lo tenía claro: dejar marchar a una de las grandes figuras no era una opción. Por ello, Rodri Sánchez continuará defendiendo la camiseta de Al Arabi durante las próximas cuatro temporadas, consolidándose como el líder del proyecto.

El canterano del Betis ha sido uno de los futbolistas más determinantes de la Qatar Stars League desde su llegada a Asia. En la última campaña firmó unos registros sobresalientes, con 6 goles y 16 asistencias entre todas las competiciones, además de situarse entre los jugadores más destacados de la liga en prácticamente todos los indicadores ofensivos. Su capacidad para desequilibrar, generar ocasiones y marcar diferencias en los últimos metros le ha convertido en una pieza indispensable para el conjunto de Doha.

En el campeonato liguero volvió a demostrar su enorme influencia. Terminó como el tercer máximo asistente de la competición gracias a sus 8 pases de gol, con un promedio superior a una asistencia cada tres encuentros. En apenas dos temporadas acumula ya 17 asistencias en la Qatar Stars League, una cifra que le sitúa entre los quince mejores asistentes de la historia del torneo.

La regularidad ha sido otro de sus grandes argumentos. Durante todo el curso nunca enlazó más de dos jornadas sin participar directamente en un gol, ya fuera anotando o asistiendo. Esa constancia se tradujo en un impacto decisivo sobre los resultados de Al Arabi, ya que sus goles y asistencias permitieron sumar 16 puntos a lo largo de la temporada.

Entre sus actuaciones más memorables sobresale la victoria por 1-3 frente al campeón, Al Sadd. Rodri abrió el camino con una asistencia y posteriormente sentenció el encuentro con un gol, iniciando además una espectacular racha en la que participó directamente en seis tantos —cinco asistencias y un gol— durante los cuatro partidos siguientes. También brilló en otro duelo de máxima exigencia al repartir una asistencia frente al subcampeón, Al Shamal, en el mes de febrero.

La trascendencia del sevillano queda reflejada en un dato revelador: sin los 16 puntos obtenidos gracias a sus intervenciones decisivas, Al Arabi habría terminado en la última posición de la clasificación y muy lejos de la pelea por acceder a las competiciones continentales. El equipo gira alrededor de su dorsal 10, un futbolista que sobresale por rendimiento e influencia respecto al resto de jugadores del campeonato y que se ha convertido en la gran referencia del proyecto deportivo.