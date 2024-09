Rodri se marcha a Catar: "Es por mí y por mi familia"

Rodri Sánchez abandona el Betis para emprender una nueva aventura futbolística en el Al Arabi de Catar. El jugador cacereño saldrá del equipo verdiblanco tras tres temporadas siendo protagonista en el primer equipo y dejará en las arcas del club una cantidad cercana a los 7,5 millones más variables.

El habilidoso futbolista había recibido este verano numerosas ofertas (Mallorca, Como, MLS...), pero finalmente, ya con el mercado cerrado en España y con la decisión de seguir un año más en el Betis, ha cambiado de parecer y ha decidido poner rumbo a Catar.

Rodri Sánchez ya está camino de Catar para convertirse en las próximas horas en nuevo jugador del Al-Arabi. El futbolista, que salía desde Madrid, atendió a 'Relevo' antes de embarcarse en el viaje que le abre un nuevo escenario futbolístico y vital.

"Es por mí y por mi familia"

"En la vida hay que tomar decisiones y es esta es una de ellas. Para mí y para mi familia era (una propuesta) mi difícil de no aceptar", admitió el jugador cacereño. No obstante, Rodri no quiere dejar definitivamente el fútbol europeo: "Con 27 años, si Dios quiere, quiero volver a Europa y romperla".

De esta manera, el Betis pierde otro jugador importante tras el adiós de Nabil Fekir, que se marchó a los Emiratos Árabes. Un conjunto bético que a pesar de estas bajas debe mejorar tras empezar la competición liguera con dos empates y una derrota.