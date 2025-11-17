Robinho Jr. eclipsa a Neymar con el Espanyol al acecho

El exfutbolista Robson de Souza, más conocido como Robinho, cumple condena en prisión desde marzo de 2024. Pese a que va ofreciendo entrevistas en las que desvela los detalles de su nueva vida, quien acapara ahora todos los focos en la familia a nivel deportivo no es otro que su hijo, convertido en uno de los héroes del Santos eclipsando al mismísimo Neymar y con el RCD Espanyol mostrando interés.

Robson de Souza Júnior, ajeno a toda la polémica que envuelve a su padre, maravilla sobre el terreno de juego con el 'Peixe' hasta el punto de ocupar titulares en la prensa brasileña por su actuación en el último encuentro frente a un Palmeiras que llegaba al partido ocupando el liderato del Brasileirao.

El hijo de Robinho, en plena crisis institucional y deportiva de un Santos coqueteando con el descenso, apareció como salvador firmando una asistencia de cabeza al segundo palo para que el argentino Rollheiser anotase el gol de la victoria el pasado fin de semana, un tanto que permite respirar al equipo y sacarlo de la zona roja a falta de tan solo cinco jornadas.

Brasil pide más protagonismo

“Entiendo la cultura del Santos y que los jóvenes cuenten con tanto apoyo. Preferí comenzar con otro equipo, pero sabía que entraría con mucha energía. Entró, tuvo minutos, aunque destaco a todo el grupo”, expresó el técnico Juan Pablo Vojvoda al ser preguntado por Robson Jr.

Y es que en Brasil piden que tanto él como Gabriel Bontempo (20 años) tengan más protagonismo en el once inicial, aludiendo al espíritu del 'Peixe' de apostar ciegamente por los canteranos del juvenil. Incluso los aficionados pidieron su entrada mucho antes al terreno de juego, sustituyendo a un gris Neymar que cuajó otra gris actuación. Entró finalmente a la hora de juego mientras el '10' completó los 90 minutos.

Robinho-Neymar-Robinho Jr.

Casualidades del fútbol, Robinho padre también coincidió con el propio Neymar en una de sus muchas etapas en el Santos. El que fuera jugador del Real Madrid compartió vestuario con el ex de Barça y PSG en la temporada 09/10, en el que fue su penúltimo periplo en el 'Peixe'.

Y mientras Robinho regresó al Santos en 2013 para ofrecer sus últimos años de carrera en el club que le vio crecer, Neymar se marchaba ese mismo año al FC Barcelona para ganarse un nombre en el fútbol mundial. Ahora, los papeles han cambiado e incluso ha aparecido un nuevo protagonista.

En el ocaso futbolístico de Neymar, Robson Jr. emerge como una de las grandes perlas brasileñas a sus 17 años, cada vez con más minutos en la plantilla de un Santos que debería ser liderado por 'Ney' pero que acusa el estado de forma del crack brasileño tras superar su enésima lesión.

Neymar no es capaz de tirar del carro e incluso ha protagonizado varias polémicas en los últimos días, por las que tuvo que pedir disculpas a su entrenador. Prueba de toda la presión que rodea al ex del Barça son sus lágrimas al concluir el encuentro frente a Palmeiras, con un 1-0 que da mucha vida al Santos en su pelea por no descender a la segunda división.

Interés del Espanyol

Eso sí, la decepción con el nivel mostrado por Neymar es contrarrestada con la ilusión que generan futbolistas como Bontempo o el propio Robinho Jr., que incluso ha sonado ya para dar el salto a Europa en equipos como el RCD Espanyol.

Según informó hace unos días el medio brasileño 'Globo Esporte', el club blanquiazul habría contactado con el entorno del joven extremo, que tiene contrato con el Santos hasta abril de 2027 y que está asesorado por un agente y por su madre. Dicha información asegura que el Espanyol quiere “evaluar los aspectos financieros de un posible traspaso antes de presentar una oferta formal”.

Sin embargo, el Santos, pese a necesitar ingresos en la próxima ventana de transferencias, todavía no ha recibido contacto del club catalán y luchará para mantener el máximo tiempo posible a Robinho Jr. a la espera de que explote con el primer equipo y termine marchándose en un nuevo traspaso millonario.