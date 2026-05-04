Robinho Jr. acusa a Neymar de propinarle "una bofetada violenta en la cara"

Lamentablemente, se habla más de Neymar Jr. por sus constantes polémicas que por su rendimiento dentro de los terrenos de juego. Las declaraciones de carácter sexista que habría dirigido al colegiado del partido ante Remo, en las que llegó a afirmar que "se despertó con la regla y por eso dirigió así", provocaron un fuerte rechazo en redes sociales. Días más tarde, se enzarzó con un aficionado que le recriminó su rendimiento desde la grada y posteriormente tuvo que salir al paso para pedir disculpas por su comportamiento. ¿Su última polémica? una pelea con su compañero de equipo Robinho Jr.

Ver para creer. Según adelantó el medio brasileño 'Globoesporte', el ex de Barça y PSG perdió los papeles en un entrenamiento de Santos y terminó peleándose con Robinho Jr., hijo de Robinho, en una trifulca que acabó con empujones e incluso una bofetada del '10' a la joven perla del 'Peixe'.

Dicha información indica que Ney consideró un regate como una falta de respeto por parte de un jugador de apenas 18 años con el que, hasta ese momento, mantenía una relación cercana, descrita incluso como la de "padrino y ahijado". Fue después de esa acción cuando Neymar derribó al joven jugador con una entrada que desencadenó la pelea.

Neymar "se irritó" y se sintió "irrespetado" para terminar reaccionando de malas maneras después de que su compañero le pidiese que se calmara. "Tras la reprimenda del veterano, ambos comenzaron a discutir, y hubo empujones y forcejeos. Al menos una persona contactada también afirma haber visto al número 10 (Neymar) abofetear al joven jugador", detallaban desde Brasil. Ney se disculpó y, según 'Globoesporte', la tensión entre ambos se habría resuelto.

La última actualización de 'Globoesporte' señala que los representantes de Robinho Jr. enviaron el lunes una notificación extrajudicial a Santos exigiendo medidas respecto al incidente. En el documento al que tuvo acceso el citado medio, el hijo de Robinho formula tres acusaciones contra Neymar y exige una reunión con el club para discutir la rescisión de su contrato debido a la "falta de condiciones mínimas de seguridad" en el club.

"Una bofetada violenta en la cara"

Según Robinho Jr., Neymar "profirió insultos ofensivos", lo hizo tropezar y le propinó "una bofetada violenta en la cara". La defensa del joven de 18 años solicita cuatro medidas a Santos en un plazo de 48 horas: inicio de una investigación interna para esclarecer lo sucedido, proporcionar imágenes de la sesión de capacitación, un comunicado del club sobre las medidas adoptadas y, por último, programar una reunión para discutir una posible rescisión de contrato.

En la notificación, la defensa de Robinho Jr. afirma que si Santos no cumple con las solicitudes, el caso constituiría un "incumplimiento de la confianza contractual" y un "compromiso con la seguridad en el lugar de trabajo", lo que incluso podría resultar en la rescisión indirecta del contrato.

Si el club no cumple con el plazo estipulado, el entorno del joven jugador de Santos promete emprender de inmediato las acciones legales pertinentes. Además de la rescisión del contrato, se contemplan reclamaciones de indemnización por daños morales y materiales.

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El comunicado de Santos

"Santos FC informa que, por orden de la presidencia, se inició un proceso de investigación interna inmediatamente después de ocurridos los hechos para analizar el incidente que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho), durante el entrenamiento del pasado domingo (3 de mayo), en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. El Departamento Jurídico del Club es el responsable de llevar a cabo la investigación".