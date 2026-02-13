Roberto Rosetti, responsable arbitral de la UEFA, confirma cambios en el VAR: "Es para hacer el juego más justo"

No está siendo una semana sencilla para el arbitraje español, que acumula polémicas y decisiones controvertidas que lo han puesto en el centro de la atención mediática del fútbol. Sin embargo, no son solo los colegiados principales los que están bajo la lupa: el VAR también ha quedado señalado por sus actuaciones recientes, generando debate y cuestionamientos sobre su eficacia y criterios de aplicación.

Sin ir más lejos, el VAR se convirtió este jueves en protagonista durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barça. Una revisión que se prolongó por más de seis minutos y generó la frustración de jugadores y aficionados. Tanto fue así que el CTA tuvo que salir al paso mediante un comunicado, en el que explicó los motivos por los que la revisión de la acción se demoró tanto.

Atlético de Madrid - FC Barcelona: El gol anulado a Cubarsí...seis minutos más tarde / SPORT

Evidentemente, el uso del VAR está en boca de todos, y los responsables de su implementación ya trabajan para optimizar esta herramienta. En ese sentido, Roberto Rosetti, presidente del comité de árbitros de la UEFA, enfatizó que “el VAR no debe convertirse en una herramienta para revisar cada detalle microscópico del juego” y confirmó que, al cierre de la temporada, se evaluarán posibles ajustes en su funcionamiento.

El exárbitro italiano se pronunció este viernes durante el congreso de la UEFA celebrado en Bruselas, donde ofreció un balance sobre la implementación del VAR en el fútbol europeo. "A final de temporada hablaremos sobre ello, porque no podemos ir en la dirección de que haya intervenciones microscópicas del VAR. Nos gusta el fútbol tal y como es", señaló Rosetti, quien, no obstante, reafirmó su respaldo al uso de la tecnología.

Hernández Hernández revisa una jugada en el monitor // EFE BARCELONA, 11/05/2025.-El colegiado del encuentro Hernandez Hernandez revisa una jugada en VAR, durante el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el Estadi Olimpic Lluis Companys.-EFE/ Alb (BA / Alberto Estevez

"Tampoco podemos olvidar por qué existe el VAR. Es para hacer el juego más justo. Es bueno para los aficionados, para todo el mundo, porque quieres que se tomen las decisiones correctas sobre el campo, especialmente cuando son acciones claras", agregó.

Rosetti subrayó la necesidad de que el protocolo sea uniforme en todas las ligas, defendiendo un "único lenguaje" del fútbol que evite interpretaciones divergentes. "No puede haber diferentes lenguajes técnicos por Europa. No es bueno, sobre todo porque hay equipos que juegan en competiciones europeas. Estamos en conversaciones sobre ello y antes de la próxima temporada hablaremos de nuevo. Uniformidad e interpretaciones consistentes, estamos trabajando en ello", explicó.

RFEF

Entre los cambios más significativos en la tecnología de asistencia arbitral se espera que se produzcan el 28 de febrero, fecha en la que la IFAB podría aprobar que el VAR intervenga en saques de esquina y en la revisión de tarjetas amarillas.

Noticias relacionadas

"Es crucial que no retrasemos el inicio del juego. Si algo lo retrasa, no es bueno para el fútbol. También te puedo decir que todo pequeño cambio que acelere la reanudación del juego, nos gusta. Porque nos gusta el fútbol por su intensidad, sus emociones, no por los retrasos", concluyó Rosetti.