Roberto Martínez sigue rompiendo récords: el mejor promedio goleador de la historia de Portugal

Portugal tiene billete para el Mundial de 2026. Lo ha logrado con la firma inconfundible de Roberto Martínez, el seleccionador que ha convertido a la selección lusa en una máquina competitiva y fiable. La goleada por 9-1 ante Armenia certifica el pase y consolida un ciclo que ya forma parte de la élite histórica del fútbol portugués.

Desde su llegada en enero de 2023, Martínez no ha dejado de superar registros. Su Portugal juega con una jerarquía imponente, una presión alta sostenida, un ritmo ofensivo abrasador y una regularidad que ningún otro técnico del país había logrado.

Un seleccionador de récord

Martínez suma 36 partidos al frente de Portugal con un balance demoledor: 25 victorias, 6 empates y solo 5 derrotas.

En 31 encuentros oficiales, su porcentaje es todavía más impactante: 22 victorias, 6 empates y solo 3 derrotas.

Su Portugal ha marcado 96 goles, una media de 2,66 tantos por partido, la mejor de la historia de cualquier seleccionador lusa, superando a Humberto Coelho (2,33) y António Oliveira (2,33).

Su porcentaje total de victorias asciende a 69,4%, también récord absoluto del país.

En partidos oficiales, la superioridad es aún más clara: 70,9% de victorias, muy por encima de Fernando Santos (63%) y Paulo Bento (56%).

Territorio invicto

Lo que más impresiona del ciclo de Martínez es la fiabilidad en fases de clasificación, donde no ha fallado.

El técnico acumula un total de 43 partidos de clasificación sin perder entre Portugal y Bélgica, con solo una derrota en todo el ciclo (ante Irlanda) interrumpiendo una racha de 42 encuentros invicto. Tras ese tropiezo, Portugal ha vuelto a la senda perfecta.

Con la selección lusa, Martínez ya suma 15 partidos de clasificación sin perder: 14 victorias (13 de ellas consecutivas), un empate y únicamente una derrota.

La goleada ante Armenia prolonga esa hegemonía y confirma que Portugal domina con una superioridad incontestable.

Bajo su mando, Portugal ha firmado la mayor goleada de su historia (9-0 a Luxemburgo en septiembre de 2023), la mayor racha de victorias consecutivas (once), el salto al quinto puesto del ranking FIFA y el título de la Nations League

Portugal viaja ráal Mundial de 2026 con la sensación de haber encontrado por fin el equilibrio perfecto: talento ofensivo, rigor táctico y un liderazgo que maximiza a todos los jugadores.