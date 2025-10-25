Roberto Martínez recibe la Medalla al Mérito Deportivo de la Federación Portuguesa de Fútbol

El seleccionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Deportivo otorgada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) durante la ceremonia de los Quinas de Ouro, celebrada hoy en la Ciudad del Fútbol.

Martínez recibió el reconocimiento por la conquista de la Liga de Naciones, lograda en la final disputada ante España, tras dos años y medio al frente del combinado portugués. La medalla le fue entregada en el escenario por el presidente de la FPF, Pedro Proença.

Este galardón supone el tercer reconocimiento en Portugal al trabajo de Roberto Martínez y de la selección portuguesa tras este éxito deportivo. En septiembre, el técnico recibió el Prémio Prestígio durante la gala anual de la Liga Portugal, un reconocimiento destinado a figuras destacadas del fútbol profesional por su trayectoria, valores y contribución al deporte.

Más recientemente, el 7 de octubre, Martínez aceptó en nombre del equipo nacional el Premio ‘Globe’ de la FPF a la Selección del Año.