Robert Sánchez, nuevo portero del Como de Cesc Fàbregas

El Como 1907 realiza los últimos movimientos para rematar su plantilla de debut en la Champions League. El equipo dirigido por Cesc Fàbregas gana experiencia, seguridad bajo palos y más ADN español con la incorporación de Robert Sánchez. El portero murciano llega cedido por esta temporada procedente del Chelsea FC.

Sánchez llega a Como en busca del protagonismo perdido en el conjunto 'blue' tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo local de Stamford Bridge. El fichaje del 'Dibu' Martínez ha obligado al arquero de Cartagena a salir en una situación que nadie podria imaginar hace unos meses cuando era titular indiscutible.

Cambio total

La pareja de porteros del Chelsea de la pasada temporada ya no está en Londres. La entidad inglesa optó por un cambio radical bajo palos. El titular, Robert Sánchez, ha partido rumbo a la Serie A aunque podrá disputar la Champions League, mientras que el suplente, Filip Jörgensen, que solo disputó cinco encuentros, también ha salido cedido pero al Estrasburgo francés, del mismo grupo inversor.

Terminar 10º en la Premier League ha tenido consecuencias en todas las líneas. Robert Sánchez disputó 50 partidos la pasada temporada, 35 de los cuales en la Premier, y en las tres campañas en las que ha vestido de azul ha alcanzado la cifra de 112 encuentros con los 'Blues'.

No obstante, su desempeño provocó que el seleccionador Luis de la Fuente dejara de contar con él en las listas de la Selección Española y no llegó ni a aparecer en las quinielas para el Mundial.

Dura competencia

Robert Sánchez no puede esperar que su estancia en Como sea un camino de rosas. A priori, partirá como segundo portero por detrás de Jean Butez, tras la salida de Emil Audero rumbo al Rayo Vallecano.

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Butez viene de jugarlo todo el curso pasado. Todos y cada uno de los minutos. 38 partidos tuvo la Serie A la temporada pasada y ni uno vio el francés desde el banquillo. El arquero de 31 años es de la máxima confianza de Cesc Fàbregas y ha empezado la nueva campaña como terminó la anterior. Por lo tanto, reto exigente para Robert Sánchez en esta nueva etapa.