Robert Sánchez también allana el camino de Joan Garcia a la selección

El Arsenal ganó la batalla en Stamford Bridge en la ida de las semifinales de la EFL Cup (2-3), en el que fue el debut en casa y la primera derrota de la era Rosenior. Ben White, Gyokeres y Zubimendi fueron los goleadores 'gunners', mientras que Garnacho, con un doblete, maquilló el resultado para que los 'blues' lleguen con vida a la vuelta en el Emirates el próximo 3 de febrero.

Robert Sánchez volvió a ser el mejor aliado del Arsenal en los dos primeros tantos. En el primero, midió mal en la salida de un córner y Ben White remató a placer con la portería vacía. En el segundo, un centro raso del propio lateral inglés, sin demasiada potencia, se le escurrió por debajo de las manos; Gyokeres, atento, solo tuvo que empujarla de nuevo a puerta vacía.

Las caras de sus compañeros y de la afición eran un poema. Un 'déjà vu' que han vivido demasiadas veces; una imagen que se repite una y otra vez. Si bien es cierto que sin las "cantadas" de Robert y las ausencias de piezas clave como Caicedo, Palmer y Reece James el debut de Rossenior habría sido más plácido, el equipo mostró deficiencias preocupantes.

Se confirmó la sensación de que este Chelsea depende de genialidades individuales, algo que se agrava con una defensa que ayer fue un coladero. Según Sofascore, el portero es el único jugador de las cinco grandes ligas con dos o más errores que acaban con gol del rival desde la temporada 2023/24, temporada en el que fichó por el Chelsea.

El futuro de la portería del Chelsea

Aunque el murciano parecía haber dejado atrás los errores groseros con buenas actuaciones durante los últimos meses, ayer volvió a salir en la foto por partida doble, reabriendo el debate en la portería. Resulta incomprensible que, tras haber invertido alrededor de dos billones en fichajes, el club no cuente con un portero de élite.

Además, Robert no tiene competencia real: ayer jugó por delante de un Jorgensen que, pese a ser la alternativa, no parece un candidato serio a la titularidad y cuyo rol de suplente ya quedó definido tras su fichaje del Villarreal.

La política de fichajes del Chelsea sigue siendo cuestionable. Competir por títulos debería darse por hecho, pero al engranaje le faltan muchos ajustes. La última víctima de este proceso ha sido Enzo Maresca, despedido pese a devolver al equipo a la Champions y ganar una Conference que se les quedaba pequeña.

La portería será prioritaria en verano. Robert Sánchez sigue sin transmitir seguridad y su irregularidad castiga. Ya intentaron el fichaje de Maignan, pero el francés prefirió seguir en el Milan y el club italiano se cerró en banda.

Mike Penders, el gran proyecto

La gran esperanza se llama Mike Penders, a quien muchos ven como la reencarnación de Courtois. El Chelsea apostó fuerte por él en verano de 2024 pagando 20 millones al Genk. Tras una temporada cedido allí, este año dio el salto al Estrasburgo, el otro equipo de BlueCo.

Mike Penders posando con el trofeo del Mundial de Clubes / X

En Francia está cuajando grandes actuaciones y el drama de Robert Sánchez impulsaría su llegada a Stamford Bridge. Rosenior ya lo conoce y, si sigue el año que viene, Penders podría ser su gran apuesta. Además, los 'blues' se ahorrarían una millonada: el belga tiene potencial de crack y, a sus 20 años, podría cubrir la posición durante una década.

Robert Sánchez ha acumulado demasiadas noches negras. Si Clearlake Capital quiere justificar su proyecto, el cambio bajo palos es un paso obligatorio para dar el salto competitivo. No habrá movimientos en invierno, pero se espera un verano movido para decidir quién debe defender, de una vez por todas, la portería de Stamford Bridge.