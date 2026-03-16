Robert Moreno se sincera: "Me encantaría poder solucionar las cosas con Luis Enrique. Perdí dos amigos"

Actualmente sin equipo después de su aventura en el Sochi de Rusia, Robert Moreno se pasó por el 'El camino de Mario', pódcast de Mario Suárez, para repasar varios temas de su carrera futbolística. Entre ellos, el técnico catalán recordó el complicado episodio vivido con Luis Enrique en su etapa en la selección española.

Para empezar, explicó el momento en el que tuvo que afrontar la posibilidad de ser seleccionador: "Yo no daba un paso sin consultarlo con Luis Enrique, salvo las decisiones técnicas que en el momento que él se apartó me dijo, 'Es tu responsabilidad, yo no quiero saber nada. Lo que pase lo asumes tú'. Lo asumo con naturalidad. Digo, bueno, es lo que toca. Me toca hacer esto".

Y desveló cómo fue la conversación con Rubiales. "Yo le digo a Luis que el míster lo ha dejado, y nosotros no queremos ser un problema, lo arreglamos, no necesitamos que nos paguéis nada, entendemos la situación, nos vamos y entonces él me dice que 'no, que tienes que ser tú el seleccionador'. Yo me quedo impactado y digo: 'No, yo no quiero ser el seleccionador, yo no quiero serlo'. Yo soy parte del staff de Luis Enrique, yo quiero seguir con él y me dice 'te tienes que quedar tú porque es la única forma de que en el futuro haya la posibilidad de que él pueda volver'", expuso.

Robert Moreno admitió que todo pasaba porque Luis Enrique diera el visto bueno. "Es algo que solo vamos a hacer si tú das el visto bueno. Y lo dio y me reuní con Rubiales, que me dijo 'vas a ser tú el seleccionador y además voy a decir que eres tú el seleccionador porque quiero que seas tú, porque no sabemos esta situación, cuánto tiempo puede durar, pero creemos que estás preparado'. Me presentaron y asumí el rol".

Aunque todo parecía pactado, Robert Moreno admitió que no tuvo ninguna opción de continuar con Luis Enrique a su vuelta: "Él ya había decidido que yo no iba a seguir. Yo fui a su casa después del desgraciado fallecimiento de su hija y le dije que lo que había dicho públicamente lo iba a cumplir. Me dijo que 'ya no contaba conmigo, que no volvería a entrenar jamás con él'. ¿Los motivos? No lo sé. Bueno, sé cosas, pero no voy a decirlas porque me las dijeron terceras personas y quiero respetar que cada uno interprete lo que quiera".

Y fue uno de los momentos más complicado de su carrera profesional. "Me he dado cuenta de que el relato es mucho más fuerte que la verdad muchas veces que alguien como yo, que en ese momento era alguien que no era nadie para el fútbol, era un asistente, no tenía la fuerza ni el apoyo de nadie como para girar el relato, fue un aprendizaje brutal. Fue un aprendizaje por las malas, porque lo pasamos muy mal, pero bueno, de todo lo negativo salen cosas buenas", explicó.

Pese a todo lo vivido, a Robert Moreno le gustaría reconciliarse con Luis Enrique: "A mí me encantaría el poder solucionar las cosas porque no me gusta vivir con rencor hacia nadie. Yo perdí dos amigos allí".