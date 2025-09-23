Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Roban en casa de Roberto Martínez en Portugal y se llevan 100.000 euros en joyas y relojes

La CNN Portugal indicó que los asaltantes habrían entrado en la vivienda por la cocina

Un año de Roberto Martínez como seleccionador de Portugal

Un año de Roberto Martínez como seleccionador de Portugal / EFE

EFE

La casa del seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, fue asaltada el sábado pasado por unos ladrones que se llevaron 100.000 euros en joyas y relojes, informaron este martes medios de comunicación del país.

La CNN Portugal indicó que los asaltantes habrían entrado en la vivienda, situada en la zona de Cascais, en las afueras de Lisboa, por la cocina.

Por su parte, SIC Notícias señaló que los ladrones rompieron una ventana para acceder al interior de la casa.

Martínez, de 52 años, es seleccionador de Portugal desde enero de 2023 y se encuentra preparando actualmente los próximos partidos del combinado nacional para la clasificación del Mundial 2026, que serán ante Irlanda y Hungría el 11 y 14 de octubre.

