River Plate, la mejor academia de América y entre las tres más grandes del mundo según el CIES

El prestigioso CIES Football Observatory volvió a reconocer la excelencia del trabajo formativo de River Plate, que se ubicó en el tercer puesto global entre las academias más productivas del mundo, solo detrás de Benfica y FC Barcelona.

El informe —publicado en el Weekly Post Nº 518— analiza a los futbolistas formados en 49 ligas profesionales, considerando su número total, el nivel de los clubes donde juegan y los minutos disputados durante la última temporada. Los resultados consolidan al club de Núñez como la mejor cantera de América y la referencia formativa del continente.

River Plate, orgullo de Sudamérica

De acuerdo con el estudio, 97 futbolistas formados en River Plate están actualmente activos en ligas profesionales de todo el mundo. Estos jugadores registran un nivel medio de competitividad de 0.81 y un promedio de 2.305 minutos jugados en la temporada 2024/25.

Con esas cifras, River se mantiene por encima de cualquier otro club fuera de Europa, confirmando el peso global de su Semillero de Campeones.

A lo largo de su historia, el club argentino ha producido ídolos que marcaron distintas eras del fútbol mundial: Labruna, Di Stéfano, Passarella, Sívori, Alonso, y más recientemente, Ortega, Aimar, Crespo, Higuaín, Mascherano, Falcao y Saviola.

El legado continúa con los campeones del mundo en 2022: Montiel, Pezzella, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Palacios y Julián Álvarez, todos surgidos en Núñez.

Bajo la presidencia de Jorge Brito, River consolidó un modelo integral conocido como el “Método River Plate”, basado en la formación técnica, táctica, física y psicológica, con una metodología unificada desde las divisiones juveniles hasta el primer equipo. Este sistema asegura una identidad futbolística coherente y una proyección constante de talento hacia la élite.

El Barça, otro ejemplo de excelencia

El informe también destaca a la Masia del FC Barcelona, ubicada en el segundo puesto global. Con 76 futbolistas formados actualmente en ligas profesionales y un promedio de 2.773 minutos jugados, el club catalán mantiene su reputación como una de las escuelas más influyentes del planeta, símbolo de una filosofía de juego reconocida mundialmente.

Dos escuelas, un mismo propósito

Tanto River Plate como Barcelona comparten una visión común: el desarrollo del talento joven como base del éxito deportivo y humano. El podio del CIES confirma que ambos modelos trascienden fronteras, estilos y épocas, y que el futuro del fútbol global sigue dependiendo del trabajo que empieza en casa.