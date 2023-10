River Plate, la gran sensación en The Football Games Cancún: "Solo dos jugadores habían volado antes en avión"

El entrenador del cuadro argentino, Hernán Palermo, cuenta a SPORT varias anécdotas de uno de los finalistas del torneo Emparejados en el Grupo B, firmaron un pleno de victorias ante Sevilla, Atlético de Madrid e Inter de Milán, y eliminaron a Villarreal en cuartos y al Real Madrid en semifinales

Garra, entrega, intensidad, competividad… Estas son algunas de las características que se identifican con los equipos de Argentina, y River Plate las cumple, cada una de ellas. Sin embargo, en The Football Games Cancún han mostrado que también son muy ricos tácticamente, que apuestan por la creatividad de sus jugadores y que compiten como una verdadera familia. Su historia vale mucho la pena.

El cuadro argentino aterrizaba en la primera edicion del torneo organizado por la Fundación José Ramón de la Morena y la empresa mexciana Asdeporte, junto a Flamengo, con el foco puesto en ellos. Eran la gran novedad, la de medir a las canteras de históricos del fútbol sudamericano con las de Europa, y la sensación es que, al principio, no contaban con muchas expectativas.

Pese a ello, desde el primer partido se encargaron de borrar el mito. Hasta llegar a la situación que se vivirá en unas horas: final sudamericana entre Flamengo y River Plate, que se 'cargaron' a Barça y Real Madrid, respectivamente, tras completar un torneo estelar.

Jugadores de Inter de Milñan y River Plate disputan un balón en The Football Games Cancún | Fundación JRM

River Plate cuenta con chicos con muchísimo talento, que tienen el don de saber tratar un balón con el pie como es debido, pero el cuadro dirigido por el exfutbolista Hernán Palermo juega muy bien al fútbol, con las ideas claras y como un verdadero equipo. De hecho, son campeones de Argentina de su categoría.

“La base de nuestro equipo, la esencia de este, juegan juntos desde los 6 años. Son una família. Somos muy competitivos y vamos todos juntos hasta el final”, reconoce Hernán, que pone muchísima pasión desde el banquillo, como todo su staff.

El reto de venir a Cancún a jugar contra canteras de los mejores equipos de Europa era muy estimulante para ellos: “Cuando nos dijeron de venir a un torneazo como este no podía decir que no. Para muy fue muy triste tener que dejar a dos jugadores en Argentina. ¿Cómo los dejo fuera tras jugar genial durante todo el año?”, lamentaba sobre el duro momento de elegir convocatoria.

MUCHAS OPORTUNIDADES

Más allá de la oportunidad deportiva que supone un escaparate de este calibre, como poder jugar ante Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid, la realidad de Argentina no es la misma que en Europa. Gran parte de la plantilla de River que ha viajado a México dependen del económicamente del club y no se pueden permitir el alto gasto que supone viajar, por lo que The Football Games Cancún también representa una magnífica oportunidad en ese aspecto.

River Plate sumó un pleno de victorias en la fase de grupos de The Football Games Cancún | Fundación JRM

“De los convocados, solo dos habían volado en antes en avión. Está es la realidad de muchos jugadores. El coste de emitir un pasaporte también es demasiado alto para algunas famílias, un gasto inecesario cuando vives con lo justo”, ilustraba. El trabajo que realiza el club en ese aspecto es muy importante, formando jugadores, que juegan muy bien sobre el verde, y también a personas, no hay que olvidarlo.

MUY RICOS TÁCTICAMENTE

Durante el torneo han demostrado automatismos de un equipo muy trabajado, con las ideas muy claras y que apuesta por jugar bien al fútbol. Además de exhibir un oficio impropio para chicos de 12 años "Nosotros jugamos siempre con enganche, River juega siempre con enganche, aquí en fútbol 7 nos cuesta más, porque al enganche lo coloco por la derecha y va un poco perdido", confiesa.

River Plate, uno de los equipos más divertidos de seguir en el The Football Games Cancún | Fundación JRM

Una gran curiosidad es que, en Argentina, a ciertas edades, como la Sub-12, los chicos combinan el fútbol 11 con una especie de fútbol sala los sábados, “cemento” como contaba Hernán. “A veces se da que jugadores de River y Boca coinciden en el mismo equipo los sábados, para jugar a este fútbol cemento”, explicaba.

No hay que perder la perspectiva, y es muy complicado llegar a la élite, complicadísimo, pero el sueño de todos los niños que juegan en The Football Gands Cancún es este. En River tiene muy presente a futbolistas que ahora brillan en Europa, como Julián Álvarez, Manu Lanzini o Enzo Fernández, entre muchos otros, y todos tienen un denominador común, coincidieron con el 'Pantera', como llaman al utillero del primer equipo, que forma parte del staff desplazado a Cancún.

UNA FAMÍLIA

Su trabajo es importantísimo: generar unión. La prueba de ello, la relación cercana que mantiene con todos ellos hoy en día. Eso se debe al tiempo que pasa con los equipos de la base. Otra de las claves la desvela Hernán. "Yo no quiero 'matar' al jugador. Hay que respetar su esencia, que sea el jugador que es. Hay que ayudarle, darle herramientas, pero nunca limitarle, que disfrute”.

Dos jugadores de River Plate celebran con efusividad un gol en The Football Games Cancún | Fundación JRM

Por lo menos en el The Football Ganes Cancún ha quedado claro que sus chicos han entendido toda su filosofia, y disfrutan con ella. Además, los resultados acompañan. Billete para la final y a soñar con ser el campeón de la primera edición del torneo.