River Plate, la camiseta de moda: de Madrid a Hollywood

La camiseta de River Plate se ha convertido en tendencia en los últimos días, no solo en Argentina sino también en distintos rincones del mundo. Desde el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid hasta las redes sociales de Claudio Echeverri y una aparición inesperada en Hollywood, el manto sagrado volvió a ser noticia global.

El primer motivo que generó repercusión fue el desembarco de Franco Mastantuono en el Real Madrid. El juvenil, fichado desde River por los blancos, pidió expresamente vestir el mismo dorsal que utilizaba en Núñez: el número 30. “Le había pedido al presidente si podía usar el número 30. Es muy especial para mí, lo venía usando en River y él por suerte lo aceptó y me dejó. Es un número que me ilusionaba seguir usando y por suerte así se dio”, explicó el propio futbolista en su presentación.

Mastantuono, con la '30' / RIVER

La camiseta de Mastantuono en River también volvió a ser tendencia cuando, ya instalado en España, el jugador le regaló su camiseta millonaria al hijo de Federico Valverde, reconocido hincha de River. El momento se volvió viral: “¿Te acordás que ayer le dijiste ‘Vamos River’ a un compañero mío? Bueno, mirá lo que me mandó para vos. La usó él”, le dijo Valverde a su hijo mientras le mostraba la camiseta que Mastantuono le obsequió.

Jóvenes figuras y el legado riverplatense

Otro protagonista vinculado a la camiseta millonaria fue Claudio “Diablito” Echeverri. El juvenil, que pertenece al Manchester City y acaba de ser cedido al Bayer Leverkusen, sigue mostrando su identidad riverplatense. En sus redes sociales se lo vio en más de una ocasión luciendo la camiseta de River, tanto en la versión alternativa como en la tradicional, gesto que no pasó desapercibido para los hinchas.

La sorpresa llegó también desde el mundo del cine: Arnold Schwarzenegger fue fotografiado con la camiseta de River durante el último Mundial de Clubes de la FIFA. La imagen, viralizada en X (ex Twitter), lo muestra posando con la prenda que le regalaron hinchas millonarios en un restaurante, confirmando el alcance global del club y de su camiseta.

Arnold, con la camiseta / X

La trascendencia del manto sagrado va más allá del presente. En paralelo a estas repercusiones, River presentó una camiseta alternativa con un diseño inédito, que combina bastones verticales rojos y negros inspirados en el globo aerostático que formó parte de los festejos del Campeonato Metropolitano de 1975. La segunda equipación conmemora los 50 años del histórico título conseguido bajo la conducción de Ángel Labruna, que puso fin a una sequía de 18 años sin campeonatos.

Un símbolo que trasciende fronteras

De Madrid a Núñez, de Leverkusen a Hollywood, la camiseta de River Plate reafirma su valor como un símbolo futbolístico y cultural que trasciende fronteras y generaciones.