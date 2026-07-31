River se asegura al 'nuevo De Paul': Tobías Andrada, a un paso de convertirse en refuerzo millonario

River Plate está muy cerca de cerrar uno de los fichajes con mayor proyección del fútbol argentino. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet tiene prácticamente atada la incorporación de Tobías Andrada, centrocampista de Vélez y una de las grandes joyas de la nueva generación albiceleste.

A sus 19 años, Andrada ya ha dejado huella tanto en su club como en las categorías inferiores de la selección argentina. Debutó en Primera División con apenas 17 años y acumula ya 36 partidos oficiales, en los que ha firmado tres goles y ha conquistado dos títulos con Vélez. Su crecimiento también quedó reflejado en el último Mundial Sub-20, donde Argentina alcanzó la final. El mediocampista disputó los siete encuentros del torneo y ejerció como capitán en varios de ellos, confirmando su liderazgo dentro del grupo.

Perfil De Paul para River

Su perfil futbolístico recuerda mucho al de Rodrigo De Paul. Se trata de un interior moderno, con una gran capacidad física para abarcar metros, agresivo en la presión, intenso en la recuperación y con personalidad para asumir responsabilidades con el balón. Además, destaca por su facilidad para romper líneas mediante el pase y por su polivalencia, ya que puede actuar como interior, doble pivote o incluso escorado en la banda derecha.

River ha acelerado las negociaciones en los últimos días para adelantarse a varios clubes europeos que seguían muy de cerca la evolución del futbolista. El acuerdo contempla el pago de seis millones de dólares por el 70 % de sus derechos económicos, mientras que el club de Núñez dispondrá de la opción —o la obligación, en función de determinados objetivos deportivos— de adquirir un 20 % adicional por otros 2,5 millones de dólares.

Salvo giro inesperado, Andrada firmará un contrato de larga duración, hasta junio de 2030, y se convertirá en el séptimo refuerzo del nuevo proyecto de Eduardo Coudet.

Con esta incorporación, River apuesta por presente y futuro. El club incorpora a uno de los centrocampistas con mayor proyección del fútbol argentino, un futbolista llamado a dar un salto importante en los próximos años y que muchos consideran preparado para seguir el camino que llevó a Rodrigo De Paul a consolidarse como una referencia del fútbol internacional.