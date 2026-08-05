Riqui Puig, cada vez más cerca

Riqui Puig está cada vez más cerca de regresar a los terrenos de juego. El centrocampista español continúa avanzando en su recuperación y el LA Galaxy ha compartido en las últimas horas varias imágenes en las que se le puede ver ejercitándose sobre el césped.

"De vuelta a hacer lo que me gusta más", escribió el talento español en su cuenta de Instagram al compartir las imágenes.

A sus 26 años, Riqui se recupera de una grave lesión de ligamentos cruzados de la rodilla que le ha obligado a pasar por quirófano varias veces. Según los plazos del propio club, el centrocampista no se espera que pueda volver a los campos de la MLS hasta 2027, aunque las imágenes viéndole tocar balón llaman a la esperanza para que pueda acortar plazos.

El ex del Barça ya se perdió toda la temporada 2025 de la MLS tras sufrir inicialmente una rotura del ligamento cruzado anterior el 30 de noviembre de 2024. El pasado mes de enero, tras no mejorar en su recuperación, se sometió a una cirugía reconstructiva del ligamento.

"La cirugía salió bien, y eso me da fuerza y tranquilidad para mirar hacia adelante. Ahora solo tengo una cosa en mente: empezar a trabajar ya, entrenar con más ilusión que nunca e intentar volver a ser el Riqui Puig que todos conocen. Con más ganas, más hambre y más fuerza", dijo Riqui tras su segunda operación.

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Ahora, Riqui ha dado un paso importante en su proceso de rehabilitación. Sobre el verde, el catalán entra en la fase final de su puesta a punto y su vuelta parece estar cada vez más próxima.