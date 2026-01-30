Riki Puig se une a la 'fiebre' de las gafas rojas: "Ya ha llegado a Barcelona"

Riqui Puig, jugador del LA Galaxy, atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera deportiva. A finales de 2024, el centrocampista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de su rodilla izquierda, una lesión grave que requirió cirugía y un largo proceso de recuperación. Aunque volvió a competir, nunca pudo hacerlo al cien por cien, algo que terminó marcando su rendimiento y su estado físico.

Tras un año entero trabajando con el único objetivo de volver a sentirse futbolista, una revisión médica cambió por completo el panorama. El propio Puig explicó que el doctor le dio una noticia dura de asumir: la plastia no estaba bien y debía volver a pasar por quirófano. “Después de un año entero trabajando cada día con un solo objetivo en la cabeza, ayer, en una revisión médica, el doctor me dio una noticia que nunca quieres escuchar”, confesó el jugador.

La segunda operación, en enero

La segunda operación se llevó a cabo en enero de 2026 en Barcelona, la ciudad donde creció futbolísticamente junto al FC Barcelona y en La Masía. El encargado de la intervención fue el prestigioso doctor Ramon Cugat, según confirmó el LA Galaxy en un comunicado oficial. El club explicó que “se espera que Riqui se recupere por completo y esté listo para reincorporarse al equipo para el inicio de la temporada 2027 de la MLS”.

La lesión original se produjo en una jugada sin contacto durante el partido entre Galaxy y Seattle Sounders. A pesar del dolor, Puig no solo terminó el encuentro, sino que dio la asistencia decisiva que clasificó a su equipo para la final, que posteriormente ganarían ante los New York Red Bulls. Un gesto que reflejó su compromiso absoluto con el club angelino, que notó de forma clara su ausencia la temporada siguiente, finalizando penúltimo en la Conferencia Oeste.

El jugador de Los Ángeles Galaxy ya se recupera en Barcelona

Actualmente, Riqui se encuentra en Barcelona, rodeado de los suyos, centrado en su recuperación y desconectando mentalmente del fútbol profesional. En un vídeo publicado en sus redes sociales se le puede ver siguiendo su rutina diaria, saliendo a comer y disfrutando de la gastronomía catalana, un pequeño respiro en medio de un proceso largo y exigente, que afronta paso a paso.

En en el vídeo, el futbolista comparte detalles de su día a día tras la operación, desde comentarios sobre las molestias musculares. "Se me activa más que antes y el isquiotibial me lo noto súper duro", hasta anécdotas sobre la retirada de puntos o la dieta postoperatoria, bromeando con platos sencillos como “una entraña y puré de patatas”, dice Riqui. Además, sigue tratamientos de recuperación como el Normatec, una terapia de compresión muy utilizada por deportistas de élite.

Riqui Puig se une al 'team Llorente'

Otro detalle que llamó la atención fue su broma final con las gafas rojas y amarillas de bloqueo de luz azul, popularizadas por Marcos Llorente. Llorente explicó hace unos días el uso de ambos tipos: las amarillas para interiores y pantallas durante el día, y las rojas para protegerse de la luz artificial por la noche, algo que, según diversos estudios, ayuda a preservar la melatonina y mejorar la salud general.

“La enfermedad de la luz roja también ha llegado a Barcelona. Gracias Marcos Llorente. A partir de las seis, mi teléfono es rojo”, comentó Riqui Puig con humor. Entre rehabilitación, cuidados médicos y pequeños gestos cotidianos, el centrocampista encara una nueva etapa con b, con la mirada puesta en volver a los terrenos de juego en 2027 y recuperar la mejor versión de sí mismo.